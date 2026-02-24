НА ЖИВО
          НачалоСвят

          Магнитна буря G2 удря Земята на 24 февруари

          24 февруари 2026 | 09:55
          Според Британската геоложка служба, на 24 февруари на Земята се очаква магнитна буря.

          Според учените, нашата планета в момента е под влиянието на високоскоростен поток от слънчев вятър от голяма коронална дупка. Това е увеличило скоростта на слънчевия вятър до приблизително 700 км/с и е предизвикало магнитни бури G1 през последните дни.

          Слаба магнитна буря също се прогнозира днес, но са възможни периоди на засилване до магнитна буря G2 (умерена магнитна буря).

          Очаква се скоростта на слънчевия вятър да започне да намалява на 25 и 26 февруари.

          Магнитните бури G2 се класифицират като умерени геомагнитни смущения. Те се появяват след слънчеви изригвания и изхвърляния на коронална маса, когато поток от заредени частици достига магнитосферата на Земята. През такива периоди са възможни колебания в радиокомуникациите, незначителни смущения в спътниците и засилени полярни сияния.

          Смята се, че хората, чувствителни към времето, изпитват главоболие, умора и колебания в кръвното налягане. Експертите съветват да се запази спокойствие по време на бури, да се почива повече, да се пие вода и да се избягва прекомерно натоварване. Бурите от G2 обикновено са краткотрайни и не представляват сериозна заплаха.

