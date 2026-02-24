НА ЖИВО
          Правосъдие

          Мария Карагьозова пред Евроком: Владимир Николов се героизира, има амбиции за главен прокурор (аудио)

          Мария Карагьозова е категорична, че Владимир Николов отдавна има амбиция да стане главен прокурор. Вижте какво още сподели тя в интервюто й пред Евроком
          Бившият окръжен прокурор на Плевен Владимир Николов използва медийните си изяви, за да изгради образ на жертва, след като беше отстранен от ръководния пост. Това заяви пред „Евроком“ бившият председател на Гражданския съвет към ВСС Мария Карагьозова.

          Според нея действията му не са резултат от принципен катарзис, а защитна реакция и опит за кариерен скок с подкрепата на политически кръгове.

          Карагьозова припомни, че Николов оглави Асоциацията на прокурорите по времето на Иван Гешев и кариерното му израстване е свързано с този период. Тя отбеляза липсата на реакция от негова страна при спорната процедура по отстраняването на бившия главен прокурор. Подобна теза изрази и настоящият председател на асоциацията Елица Калпачка, която по-рано днес определи управлението на предшественика си като „кариерен слугинаж“.

          Бившият председател на Гражданския съвет изтъкна мълчанието на Николов, когато прокурори по делото „Барселонагейт“ и бившият ръководител на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова са били подложени на натиск и наказания. Според нея той е пропуснал възможността да защити колегите си тогава. Тази позиция контрастира с мнението на настоящия правосъден министър Андрей Янкулов, който определи сегашните действия на Николов като начало на промяната в системата.

          Карагьозова допусна, че бившият плевенски обвинител има амбиции да заеме поста на главен прокурор, възползвайки се от ситуацията и подкрепата на реформаторски настроени организации. Тя изрази съмнение, че Висшият съдебен съвет ще промени позицията си относно статута на настоящия и.ф. главен прокурор. Прокурорската колегия вече прие, че Борислав Сарафов остава на поста безсрочно, тъй като новите законови ограничения от шест месеца не важат със задна дата за заварени случаи.

          Според Карагьозова юридическият хаос е следствие на „нескопосано написана промяна“ в Закона за съдебната власт от последното редовно правителство. Тя подчерта, че текстовете са били насочени лично срещу конкретен човек, без да уреждат завареното положение, което сега блокира избора на нов временен ръководител.

