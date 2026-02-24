Медведев заплаши Франция и Великобритания с ядрен удар

Русия ще използва тактически ядрени оръжия срещу Украйна, Франция и Обединеното кралство, ако западните държави предоставят на Киев технологии за ядрено въоръжение. Това заяви заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев в канала си в Telegram, цитиран от „Киев Индипендънт“.

Заплахата идва след твърдения на руската Служба за външно разузнаване (СВР), че Париж и Лондон работят по осигуряването на ядрен арсенал за украинската армия. Според руските служби целта е Киев да си гарантира „по-благоприятни условия“ при евентуални преговори.

Медведев коментира, че подобен ход би променил радикално ситуацията и би нарушил Договора за неразпространение на ядреното оръжие.

„Не може да има и сянка на съмнение, че Русия при такива обстоятелства ще трябва да използва всички необходими средства, включително нестратегически ядрени оръжия“, написа бившият руски президент.

Той допълни, че цел на ударите ще бъдат както обекти в Украйна, така и „страните доставчици“.

Руското разузнаване конкретизира обвиненията си с твърдението, че се обсъжда използването на френска малогабаритна бойна глава TN75 от балистичната ракета M51.1.

Говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий отхвърли обвиненията и ги определи като „абсурдни“.

От Лондон също реагираха остро.

„В това няма нищо вярно“, заяви представител на британското министерство на отбраната.

Според позицията на Лондон четири години след началото на войната това е отчаян опит на Владимир Путин да отклони вниманието от военните си провали.