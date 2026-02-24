Медведев заплаши Франция и Великобритания с ядрен удар

Русия ще използва тактически ядрени оръжия срещу Украйна, Франция и Обединеното кралство, ако западните държави предоставят на Киев технологии за ядрено въоръжение. Това заяви заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев в канала си в Telegram, цитиран от „Киев Индипендънт“.
Заплахата идва след твърдения на руската Служба за външно разузнаване (СВР), че Париж и Лондон работят по осигуряването на ядрен арсенал за украинската армия. Според руските служби целта е Киев да си гарантира „по-благоприятни условия“ при евентуални преговори.
Медведев коментира, че подобен ход би променил радикално ситуацията и би нарушил Договора за неразпространение на ядреното оръжие.
Той допълни, че цел на ударите ще бъдат както обекти в Украйна, така и „страните доставчици“.
Руското разузнаване конкретизира обвиненията си с твърдението, че се обсъжда използването на френска малогабаритна бойна глава TN75 от балистичната ракета M51.1.
Говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий отхвърли обвиненията и ги определи като „абсурдни“.
От Лондон също реагираха остро.
Според позицията на Лондон четири години след началото на войната това е отчаян опит на Владимир Путин да отклони вниманието от военните си провали.