Използването на ядрени оръжия срещу цели в Украйна, както и ядрен удар срещу Великобритания и Франция, биха били законни и оправдани, ако Лондон и Париж прехвърлят ядрени технологии на Киев. Това подчерта Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, в своя канал в Max, коментирайки информация от руската Служба за външно разузнаване относно съответните френско-британски планове.

- Реклама -

Медведев оцени тази информация като „коренно променяща ситуацията“: „Това е директен трансфер на ядрени оръжия на страна във война“. „Няма съмнение, че при подобно развитие на събитията Русия ще бъде принудена да използва всякакви ядрени оръжия, включително нестратегически ядрени оръжия, срещу цели в Украйна, които представляват заплаха за нашата страна“, подчерта той.

„И, ако е необходимо, срещу страни доставчици, които станат съучастници в ядрен конфликт с Русия“, добави той. „Това е симетричният отговор, на който Руската федерация има право“.

Руската Служба за външно разузнаване твърди, че Лондон и Париж смятат, че появата на някакъв вид „супероръжие“ би могла да засили преговорната позиция на Киев. Европейските столици смятат подобно оръжие за ядрена бомба или т. нар. мръсна бомба. Според СВР Франция и Обединеното кралство вече работят по тайно прехвърляне на необходими компоненти и технологии към Киев, по-специално на френска малогабаритна бойна глава за балистична ракета, изстрелвана от подводница.