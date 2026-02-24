Платформата Messenger.com обяви, че преустановява дейността си като самостоятелен уебсайт от април 2026 г. След тази дата потребителите, които достъпват услугата през браузър, автоматично ще бъдат пренасочвани към секцията за съобщения във Facebook, за да продължат комуникацията си през компютър.

- Реклама -

Промяната идва, след като технологичният гигант вече спря специализираните настолни приложения за Windows и macOS. Този ход е част от стратегията на компанията за обединяване на платформите за съобщения и премахване на самостоятелните интерфейси, които изискват отделна поддръжка.

Потребителите, които използват услугата за чат без регистриран акаунт във Facebook, ще могат да продължат разговорите си единствено чрез мобилното приложение на Messenger. От платформата уточниха, че историята на чатовете може да бъде възстановена и синхронизирана между устройствата чрез въвеждането на персонален ПИН код.

Анализатори отбелязаха, че решението отразява по-широка трансформация към съобщения, базирани изцяло на мобилни приложения и интегрирана браузърна среда. Успоредно с техническото унифициране, Meta обсъжда и въвеждането на платени абонаменти за своите продукти, което би променило начина на потребление на социалните мрежи.

Сигурността на данните при тези промени остава съществен въпрос, който бе тема на разговори между българските власти и представители на Meta още през миналата година. Целта на компанията е да оптимизира актуализациите и да предложи унифицирано потребителско изживяване.