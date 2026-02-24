НА ЖИВО
      сряда, 25.02.26
          Михаел Мартенс: Сърбия не е на пътя към Европейския съюз

          Журналистът от FAZ предупреждава за натиск върху медиите и несъвместими с ЕС законодателни промени

          24 февруари 2026 | 23:12 230
          Снимка: PROFIMEDIA / Martin Bertrand / imago stock&people / Profimedia
          Красимир Попов
          Журналистът от „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ (FAZ) Михаел Мартенс заяви, че Сърбия не върви към Европейския съюз. По думите му международните фактори и еврокомисарят по разширяването Марта Кос трябва да са наясно с натиска, на който са подложени независимите медии в страната.

          Мартенс коментира казуса с United Media и записа, в който се обсъжда отстраняването на Александра Суботич. Според него в Германия подобна намеса на държавен глава в работата на медия би довела до края на политическата му кариера. Още през лятото на 2025 г. се появиха данни за теч на тайни записи, според които Александър Вучич е настоял пред ръководството на компанията майка за персонални промени в независимите издания.

          Германският журналист направи паралел със събитията около телевизия B92 в миналото и предупреди, че никой не желае повторение на този сценарий. Той съобщи, че се е срещнал с Веран Матич и определи документалния филм на Центъра за социална стабилност като

          Относно спорните законодателни промени, известни като „законите на Мърдич“, Мартенс беше категоричен, че те са несъвместими с европейската интеграция. В края на януари Еврокомисията определи тези промени като сериозна стъпка назад за върховенството на закона в Белград. Журналистът подчерта, че при подобна правна рамка трансферът на средства от Брюксел е невъзможен, тъй като Европейският съюз трябва да прояви самоуважение.

          „В този момент Сърбия не е на европейския път“, обобщи Мартенс и допълни, че бъдещото членство е възможно само за „различна Сърбия в различен ЕС“.

          Въпреки че президентът Вучич многократно е твърдял, че санкциите вредят на обикновените хора и е изразявал скептицизъм към някои политики на блока, официално страната продължава да заявява стремеж към присъединяване.

