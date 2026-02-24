Министър Христанов представи политическия кабинет на МЗХ пред браншовите организации

Министърът на земеделието и храните Иван Христанов проведе среща с представители на браншови организации в Министерството на земеделието и храните, по време на която представи приоритетите на екипа и заяви готовност за активна работа, прозрачност и засилен контрол в сектора, предаде БГНЕС. Той подчерта, че Министерството няма да бъде повече наблюдател и съучастник за проблеми, а ще работи прогресивно, на терен и с превенция, вместо с реакция след събитията. Участие в срещата взеха представители на браншови организации от сектор „Земеделие“.

„Ще работим и вече работим здраво. Този мандат няма да бъде отпускарски, както се е работило досега. С екипът ми сме заедно през по-голямата част от денонощието, защото това е отговорност и отношение към народа, особено когато има затлачени изключително рискови проблеми. Прозрачността и безкомпромисният контрол са задължителни, защото корупцията изяжда сектора, а оттам и бъдещето на нацията “, заяви министър Христанов.

Той посочи, че макар мандатът на служебното правителство да е ограничен във времето и да зависи от политическата динамика, министерството няма да губи нито ден. В рамките на разговора министърът очерта конкретни направления, по които екипите работят в ускорен режим – подготовка на стартиращи приеми, доизплащане на средства и помощи от предходната година, както и адресиране на спешни казуси в сектор „Животновъдство“, фитосанитарни рискове и въпроси, свързани с контролната дейност. Акцент беше поставен и върху необходимостта от предсказуемост, стабилен контрол и ясни правила, така че земеделските производители да имат сигурност при планирането и реализацията на продукцията си.

„Който има проблем, ще бъде чут. Ще се видя с всички сектори и подсектори, за да има адекватно представителство и реални решения. Конфликтни отношения между между институцията и сектора трябва да приключат, да се вземат адекватни решения и хората да усетят ползата от тях – единственото, което ни подтиква, е грижа за целия сектор, която да изгради наново доверие, че държавата може и трябва да бъде качествен партньор“, допълни министърът.

Министър Христанов информира, че предстои изготвяне на работен календар и провеждане на тематични секторни срещи, които да позволят фокусирано обсъждане и проследяване на решенията.

По време на дискусията представителите на браншовите организации поставиха конкретни въпроси и предложения. Към заместник-министър Ивана Мурджева беше отправено искане за изготвяне на проект на нов Закон за виното и спиртните напитки, а към министъра – настояване за намаляване на административната тежест върху производителите – всички от които част от мерките, заложени в програмата на министър Христанов.

Председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов постави теми, свързани с необходимостта от активни преговори по Общата селскостопанска политика, навременното провеждане на кампанията по изплащане на директните плащания, организацията на кампанията по очертаване, както и въпроси, свързани с кадровата политика в системата.

Министър Христанов потвърди ангажимента си за открит диалог и подчерта, че екипът ще работи на високи обороти в условия на пълна мобилизация и нулева толерантност към корупция и злоупотреби, като целта е нова дефиниция за значението на „доверие“ в институцията и налагане на истинско държавническо поведение в сектора.