НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:36 Словакия: Доставките на петрол по „Дружба“ се възобновяват на 26 февруари18:16 ПОРЕДЕН СКАНДАЛ: Още един служебен министър с украинското знаме на ревера, то се развя и пред сградата на МВнР (СНИМКИ)16:33 Съдът отхвърли искането на Кошлуков срещу избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ15:44 Путин бие тревога: Подготвят се взривове срещу „Турски“ и „Син поток“!15:25 САЩ и Европол се включват в разследването на случая „Петрохан“14:50 Meta спира Messenger през април 2026 г.14:09 Пламен Димитров: Държавата ще спре работа, ако няма редовен бюджет до 1 юли13:56 Над 12 500 тона имитиращи продукти са реализирани на пазара за година13:05 ОФИЦИАЛНО: Дечев обяви новия заместник-главен секретар на МВР12:56 От последните минути: Правната комисия отхвърли ветото на президента върху Изборния кодекс
          НачалоБългарияИкономика

          Министър Христанов представи политическия кабинет на МЗХ пред браншовите организации

          Към заместник-министър Ивана Мурджева беше отправено искане за изготвяне на проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

          24 февруари 2026 | 18:04 1120
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Министърът на земеделието и храните Иван Христанов проведе среща с представители на браншови организации в Министерството на земеделието и храните, по време на която представи приоритетите на екипа и заяви готовност за активна работа, прозрачност и засилен контрол в сектора, предаде БГНЕС. Той подчерта, че Министерството няма да бъде повече наблюдател и съучастник за проблеми, а ще работи прогресивно, на терен и с превенция, вместо с реакция след събитията. Участие в срещата взеха представители на браншови организации от сектор „Земеделие“.

          - Реклама -
            
            

          Ще работим и вече работим здраво. Този мандат няма да бъде отпускарски, както се е работило досега. С екипът ми сме заедно през по-голямата част от денонощието, защото това е отговорност и отношение към народа, особено когато има затлачени изключително рискови проблеми. Прозрачността и безкомпромисният контрол са задължителни, защото корупцията изяжда сектора, а оттам и бъдещето на нацията “, заяви министър Христанов.

          Той посочи, че макар мандатът на служебното правителство да е ограничен във времето и да зависи от политическата динамика, министерството няма да губи нито ден. В рамките на разговора министърът очерта конкретни направления, по които екипите работят в ускорен режим – подготовка на стартиращи приеми, доизплащане на средства и помощи от предходната година, както и адресиране на спешни казуси в сектор „Животновъдство“, фитосанитарни рискове и въпроси, свързани с контролната дейност. Акцент беше поставен и върху необходимостта от предсказуемост, стабилен контрол и ясни правила, така че земеделските производители да имат сигурност при планирането и реализацията на продукцията си. 

          Който има проблем, ще бъде чут. Ще се видя с всички сектори и подсектори, за да има адекватно представителство и реални решения. Конфликтни отношения между между институцията и сектора трябва да приключат, да се вземат адекватни решения и хората да усетят ползата от тях – единственото, което ни подтиква, е грижа за целия сектор, която да изгради наново доверие, че държавата може и трябва да бъде качествен партньор“, допълни министърът.

          Министър Христанов информира, че предстои изготвяне на работен календар и провеждане на тематични секторни срещи, които да позволят фокусирано обсъждане и проследяване на решенията. 

          По време на дискусията представителите на браншовите организации поставиха конкретни въпроси и предложения. Към заместник-министър Ивана Мурджева беше отправено искане за изготвяне на проект на нов Закон за виното и спиртните напитки, а към министъра – настояване за намаляване на административната тежест върху производителите – всички от които част от мерките, заложени в програмата на министър Христанов.

          Председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов постави теми, свързани с необходимостта от активни преговори по Общата селскостопанска политика, навременното провеждане на кампанията по изплащане на директните плащания, организацията на кампанията по очертаване, както и въпроси, свързани с кадровата политика в системата.

          Министър Христанов потвърди ангажимента си за открит диалог и подчерта, че екипът ще работи на високи обороти в условия на пълна мобилизация и нулева толерантност към корупция и злоупотреби, като целта е нова дефиниция за значението на „доверие“ в институцията и налагане на истинско държавническо поведение в сектора.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Здраве

          Клисурски: Поръчка на МЗ за тестове за рак е с десетократна надценка

          Катя Илиева -
          Поръчката е на стойност около 10 милиона евро и е възложена на 18 февруари
          Политика

          Калоян Методиев: БСП е в разпад, а италианските власти отново разследват трафик на боклук към България

          Десислава Димитрова -
          Политологът Калоян Методиев определи като „жалко мероприятие“ призива на Изпълнителното бюро на БСП към депутатите от левицата да подкрепят ветото на президента.
          Политика

          ПОРЕДЕН СКАНДАЛ: Още един служебен министър с украинското знаме на ревера, то се развя и пред сградата на МВнР (СНИМКИ)

          Никола Павлов -
          Продължава и общественото недоволство след появата на Надежда Нейнски със синьо-жълтото знаме
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions