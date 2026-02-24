НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:53 Крум Зарков: БСП няма да осигури гласове за преодоляване на ветото върху Изборния кодекс10:39 Адмирал Ефтимов представя анализа за състоянието на армията пред президента и министъра на отбраната10:25 „Възраждане“ пита премиера Гюров как ще спре водната криза и поскъпването10:17 Лъчезар Милушев: София е по-сигурна от много европейски столици09:46 Стефан Манов: Избирателен район „чужбина“ вече е факт09:25 Започва процедурата за избиране на подуправител на БНБ09:04 ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите
          НачалоСвят

          Министърът на отбраната на САЩ: Разполагаме оръжия в космоса

          24 февруари 2026 | 10:40 460
          Златен купол
          Златен купол
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Космически оръжейни системи ще бъдат част от разработваната система за противоракетна отбрана „Златен купол“, заяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет.

          - Реклама -
            
            

          „Революционен щит от космически оръжия и сензори“, описа Хегсет „Златния купол“ по време на посещение в един от неговите обекти.

          Според министъра, инвестиционният закон, подписан преди това от президента на САЩ Доналд Тръмп, предвижда първоначална инвестиция от 25 милиарда долара за разработването на новата система.

          „Златният купол“ е многослойна система за противоракетна отбрана, предназначена да прехваща ракети, насочени към САЩ. Както Белият дом обяви през май 2025 г., проектът ще струва 175 милиарда долара.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Делегацията на ЕС отива в Украйна с празни ръце по случай четвъртата годишнина от началото на войната

          Христо Иванов -
          Унгария осуети всички планове на Брюксел и "коалицията на желаещите" за четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия.
          Икономика

          От 29 лева на 29 евро: Кои са най-скъпите ядки?

          Никола Павлов -
          Ръстът на цените заради глобалния недостиг е двоен
          Война

          Зеленски за първи път показа своя бункер

          Христо Иванов -
          Руснаците постоянно живеят в един вид „бункер“, дори ако се движат свободно из Москва, заяви още Зеленски.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions