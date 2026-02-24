Министърът на отбраната на САЩ: Разполагаме оръжия в космоса

Космически оръжейни системи ще бъдат част от разработваната система за противоракетна отбрана „Златен купол“, заяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет.

„Революционен щит от космически оръжия и сензори“, описа Хегсет „Златния купол“ по време на посещение в един от неговите обекти.

Според министъра, инвестиционният закон, подписан преди това от президента на САЩ Доналд Тръмп, предвижда първоначална инвестиция от 25 милиарда долара за разработването на новата система.

„Златният купол“ е многослойна система за противоракетна отбрана, предназначена да прехваща ракети, насочени към САЩ. Както Белият дом обяви през май 2025 г., проектът ще струва 175 милиарда долара.