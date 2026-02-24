Министерството на финансите емитира нов държавен дълг

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 300 26 111/21.01.2026 г. (двугодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 21 януари 2028 г., съобщиха от централната банка, пише Банкеръ.

Условията бяха определени от Министерството на финансите.

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от тази емисия в размер на 150 000 000 евро и лихвен процент 2.25% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 25 февруари.

Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 285 808 000 евро, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 28 308 000 евро.

Постигнатият коефициент на покритие е 1.91. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 99.67 евро на 100 евро номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 150 000 000 евро номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 28 308 000 евро.

В аукциона участваха 8 първични дилъри на държавни ценни книжа.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията, уточняват от Българската народна банка.

На първия за годината аукцион – на 19 януари, бяха пласирани успешно част от съкровищни облигации от същата тази емисия за 150 млн. евро съвкупна номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 31 212 000 евро. Постигнатата среднопретеглена годишна доходност е в размер на 2.33 на сто