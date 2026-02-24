НА ЖИВО
          Министерството на финансите емитира нов държавен дълг

          Съгласно взетото от МФ решение, бяха одобрени поръчки в размер на 150 000 000 евро номинална стойност

          24 февруари 2026 | 15:47 590
          Снимка: WIKIMEDIA COMMONS
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 300 26 111/21.01.2026 г. (двугодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 21 януари 2028 г., съобщиха от централната банка, пише Банкеръ.

          Условията бяха определени от Министерството на финансите.

          България пое нов държавен дълг от 150 милиона евро

          Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от тази емисия в размер на 150 000 000 евро и лихвен процент 2.25% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 25 февруари.

          Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

          До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 285 808 000 евро, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 28 308 000 евро.

          Постигнатият коефициент на покритие е 1.91. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 99.67 евро на 100 евро номинал.

          Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 150 000 000 евро номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 28 308 000 евро.

          В аукциона участваха 8 първични дилъри на държавни ценни книжа.

          Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията, уточняват от Българската народна банка.

          На първия за годината аукцион – на 19 януари, бяха пласирани успешно част от съкровищни облигации от същата тази емисия за 150 млн. евро съвкупна номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 31 212 000 евро. Постигнатата среднопретеглена годишна доходност е в размер на 2.33 на сто

