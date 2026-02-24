НА ЖИВО
          НачалоВойна

          МВнР: Мирът в Украйна не трябва да включва отстъпки, които възнаграждават агресията

          Сигурността на Украйна има незаменима роля за стабилността на Черноморския регион и евроатлантическото пространство, допълват от министерството

          24 февруари 2026 | 12:31 250
          Снимка: БГНЕС
          България ще продължи да подкрепя Украйна до постигането на справедлив мир, който не включва отстъпки пред агресията. Това се казва в позиция на Министерството на външните работи (МВнР) по повод навършването на четири години от началото на пълномащабната война на Русия.

          От ведомството изразяват надежда, че 2026 г. ще бъде годината, в която „оръжията ще замлъкнат“. Дипломатите приветстват ангажимента на Съединените щати за постигане на договорено решение за края на конфликта, като отбелязват, че всяка война завършва с дипломация.

          Президентът Йотова за Украйна: Това е война и агресия, вярвам в примирието Президентът Йотова за Украйна: Това е война и агресия, вярвам в примирието

          Мирът трябва да бъде съвместим с Устава на ООН и да включва надеждни гаранции за сигурността на Киев, посочват от МВнР. Според българската позиция възстановяването на международния ред изисква пълно зачитане на териториалната цялост на Украйна в международно признатите ѝ граници.

          Сигурността на Украйна има незаменима роля за стабилността на Черноморския регион и евроатлантическото пространство, допълват от министерството.

