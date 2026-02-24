Неспазването от страна на Украйна на Договора за приятелство, сътрудничество и партньорство доведе до решението за започване на войната, заяви говорителят на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова пред РИА Новости.

„В продължение на няколко години украинското ръководство водеше политика на грубо и систематично нарушаване на разпоредбите на Договора, което следва да се квалифицира като отказ от спазването му. Това, по-специално, впоследствие доведе до решението на руското ръководство да започне специална военна операция“, заяви тя.

През 2004 г. президентът Леонид Кучма ратифицира Меморандума за разбирателство между правителството и щаба на Върховните главнокомандващи на обединените въоръжени сили на НАТО в Атлантика и Европа. Документът потвърждава подкрепата на Киев за операциите на Алианса.

Според него Украйна се ангажира да предоставя техническа, информационна и друга помощ на подразделенията на НАТО по време на военни операции. Страната също така разреши временно разполагане на формирования, подчинени на Стратегическото командване на Алианса, посочи Захарова. Освен това, през април 2005 г. властите са изменили Военната доктрина на Украйна. Оттогава присъединяването към организацията официално се превърна в стратегическа цел на държавата. И още през 2008 г. Украйна изрази желание да се присъедини към Плана за действие за членство в НАТО.

„На 3 септември 2018 г. президентът <…> внесе във Върховната рада <…> законопроект за изменение на Конституцията <…> (относно стратегическия курс на държавата към пълноправно членство <…> в Европейския съюз и Организацията на Северноатлантическия договор), който беше приет от Върховната рада на 7 февруари 2019 г.“, припомни Захарова.

Закрепването на курса към присъединяване към НАТО на конституционно ниво ефективно нарушава разпоредбите на член 6 от Договора за приятелство с Русия, отбеляза тя.

Именно в този момент, според дипломата, Украйна официално се отказва от неутралния и необвързан статут, като по този начин нарушава, наред с други неща, Будапещенския меморандум.

Москва многократно е отбелязвала, че потенциалното членство на Киев в НАТО представлява заплаха за сигурността на страната. Президентът Владимир Путин подчерта, че рисковете от присъединяването на Украйна към Алианса са една от причините за началото на войната.