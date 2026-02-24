НА ЖИВО
      вторник, 24.02.26
          Началникът на Обединения комитет на началниците на щабове на САЩ предупреди за сериозни рискове от евентуална война с Иран

          24 февруари 2026 | 08:45 660
          Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ, американският генерал Дан Кейн, смята, че военна кампания срещу Иран може да представлява сериозни рискове.

          Това включва потенциала страната да бъде въвлечена в продължителен конфликт, съобщава Axios, позовавайки се на два информирани източника. Дискусиите в администрацията на Доналд Тръмп продължават относно това как да се процедира с Иран и какви са последиците от всяка опция.

          Някои хора, близки до американския президент, призовават за предпазливост. Някои източници обаче смятат, че самият Тръмп е склонен към удар срещу Иран.

          Журналисти пишат, че Кейн е висш военен съветник на Тръмп и е високо уважаван от американския президент. Следователно неговата позиция може да има голяма тежест. Източниците на изданието отбелязват, че никой не се застъпва за нахлуване или военни действия с участието на сухопътни войски на иранска територия. Самият Кейн също е проявявал голяма предпазливост в дискусиите.

          Един източник описва Кейн като „колеблив воин“ по отношение на Иран. Генералът смята, че залозите на голяма операция в Иран са по-високи, а рискът от объркване и загуби е по-голям в сравнение с операцията във Венецуела, при която беше отвлечен Николас Мадуро.

          Неназован източник заяви пред репортери, че макар Кейн да не се застъпва за удар срещу Иран, той ще подкрепи и ще изпълни всяко решение, което Тръмп вземе.

          Друг източник отбеляза, че Кейн не е скептичен към военна кампания срещу Иран. Той обаче е „трезв и реалистичен“ относно шансовете за успех и какво може да се случи след началото на войната.

          „Кейн беше единственият военен лидер, който информира Тръмп за въпросите, свързани с Иран, през последните седмици. Командирът на Централното командване адмирал Брад Купър не беше поканен на срещи, свикани от Тръмп относно Иран, и не е разговарял с президента от началото на кризата в началото на януари“, добавя изданието.

