      вторник, 24.02.26
          Икономика

          Над 12 500 тона имитиращи продукти са реализирани на пазара за година

          По-малко е и влязлото за преработка прясно мляко в предприятията – от над 708 млн. литра през 2023 г. то е намаляло до 686 млн. литра

          24 февруари 2026 | 13:56
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Над 12 500 тона продукти с растителни мазнини са продадени в търговската мрежа у нас през изминалата година. Данните на Министерството на земеделието и храните, цитирани от pariteni.bg, показват леко намаление на тези обеми спрямо предходните отчетни периоди.

          За сравнение през 2024 г. потреблението е било близо 13 000 тона. Пиковите стойности са отчетени през 2023 г., когато мандрите са произвели 13 590 тона имитиращ продукт.

          Спад се наблюдава и при производството на истинско краве сирене, въпреки че има леко възстановяване спрямо 2024 г. През 2022 и 2023 г. предприятията са реализирали над 75 000 тона, докато през последната година обемът е близо 72 000 тона. Това е минимално увеличение спрямо 2024 г., когато производството е било 71 000 тона.

          Най-сериозно е намалението при сирената от други млека – овче, биволско и козе. От 10 620 тона през 2023 г. количествата са спаднали до 7700 тона през миналата година. По-малко е и влязлото за преработка прясно мляко в предприятията – от над 708 млн. литра през 2023 г. то е намаляло до 686 млн. литра.

          Регулациите за имитиращите продукти са в сила още от 2019 г. Според разпоредбите на етикета задължително трябва да пише „Имитиращ продукт“, като е забранено той да се нарича „сирене“ или да се смесва с млечни продукти в една опаковка.

          Търговците са длъжни да предлагат тези стоки на отделни, ясно обозначени щандове. Забранена е продажбата им в насипно състояние, като те трябва да са предварително опаковани от производителя.

          От края на 2024 г. действат изисквания и за заведенията за обществено хранене. Ресторантите трябва да посочват в менюто, ако в ястията се използват имитиращи продукти вместо сирене. Клиентите имат право да получат точна информация за състава на поръчаната храна.

