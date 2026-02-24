Над 30 държавни лидери от коалицията в подкрепа на Украйна призоваха Русия към „безусловно прекратяване на огъня“. Искането бе отправено в съвместно изявление, разпространено от Берлин след виртуална среща по повод четвъртата годишнина от началото на руската инвазия.

Участниците настояха Москва да се включи в мирни преговори „по смислен начин“.

Сред присъствалите на онлайн разговора с украинския президент Володимир Зеленски бяха германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър.

В позицията се акцентира върху високата цена, която Русия плаща за „минимални териториални придобивки“. Според лидерите само през изминалата година руската армия е понесла близо половин милион жертви на бойното поле.

Съюзниците потвърдиха подкрепата си за суверенитета на Киев и защитата на „свободата на Европа“. Те осъдиха атаките срещу гражданската инфраструктура и украинските градове, които са довели до тежки хуманитарни последици през зимните месеци.