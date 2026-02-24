НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Начало България Общество

          Напрежение в „Студентски град“: Жива верига срещу багери, блокиращи живеещите в блок

          24 февруари 2026 | 10:23 430
          Снимка: БГНЕС
          Жители на блок в столичния квартал „Студентски град“ излязоха на протест и образуваха жива верига, за да спрат започването на строителни дейности, които според тях ще отрежат единствения достъп до сградата. Това е втора поредна протестна акция на хората от входа.

          По думите им строителите са ги предупредили да преместят автомобилите си, тъй като предстои влизане на тежка техника. Според живущите обаче изграждането на ограда на бъдещ спортен комплекс ще блокира излаза към булеварда и ще остави сградата без достъп за пожарна и линейка – риск, който те определят като особено сериозен за хората с увреждания.

          „Получихме съобщения по автомобилите си, че ще се разкопава с багери. Ние ще ги спрем с жива верига“, заявиха протестиращите.

          На място се събраха десетки хора, сред които и университетски преподаватели от няколко столични висши училища. Те заявиха, че няма да допуснат строителната техника и подчертаха, че се намират на територията на своя имот и не извършват нищо незаконно.

          Спор за строителство в Студентски град изкара жители на протест Спор за строителство в Студентски град изкара жители на протест

          Спор за „алтернативния достъп“

          Инвеститори на проекта са три софийски университета. Според тях строителството е напълно законно, а проектът предвижда изграждане на кампус и баскетболно игрище. Те уверяват, че ще бъде осигурен алтернативен достъп до сградата.

          Жителите обаче оспорват това твърдение. По думите им посоченият „алтернативен път“ представлява неасфалтиран участък с дълбоки дупки, който при по-силен дъжд се наводнява заради близко дере. Освен това те твърдят, че трасето не фигурира в уличната регулация.

          „Нямаме реален достъп по улична регулация. Предвидените отсечки не са изградени още от 2010 г. Това, което ни предлагат, не е решение“, заявиха живущи.

          Хората са категорични, че не могат да приемат вариант, при който ще бъдат „заградени“ без гарантиран достъп за спешни служби. Те посочват и допълнителни проблеми – трудности при извозването на отпадъци и лошото състояние на терена зад блока.

          „Здравето и животът ни са по-важни от всякакъв устройствен план“, заяви един от живеещите, позовавайки се на Конституцията.

          Протестиращите очакват официална позиция от Столичната община и районния кмет. Те отправиха покана към ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ да се срещне с тях и да разясни проекта.

          Междувременно строителна техника и полиция се очакват на място. Жителите заявиха, че ще останат и ще защитават правата си по мирен начин.

