Напуснал ЦСКА успя бързо да си намери нов тим

Само дни след раздялата си с ЦСКА, Дейвид Сегер вече си намери ново предизвикателство. Полузащитникът ще продължи кариерата си в шведския Хекен, като подписа договор до края на календарната година.

Сегер се завръща в родината си с амбицията бързо да се наложи в състава на новия си тим.

„Когато преминаваш в клуб като Хекен, знаеш, че очакванията са високи. Това е отбор, който традиционно се бори за челните позиции в първенството и за трофея в турнира за купата. Целта ни е да бъдем конкурентни във всеки мач и да печелим възможно най-много“, заяви футболистът.

Той допълни, че очаква с нетърпение първите си минути с новия екип и срещата с привържениците.

От ръководството на клуба също изразиха задоволство от привличането му. Спортният мениджър Мартин Ериксон подчерта, че Сегер е универсален халф с добър десен крак, който може да бъде полезен както в офанзивен, така и в дефанзивен план. „Получаваме играч с опит от елита на шведския футбол и силен характер. Убедени сме, че ще допринесе за развитието на отбора“, коментира Ериксон.