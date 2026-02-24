НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоСпортФутбол

          Напуснал ЦСКА успя бързо да си намери нов тим

          Давид Сегер премина в шведския Хекен

          24 февруари 2026 | 11:43 390
          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Сподели
          Само дни след раздялата си с ЦСКА, Дейвид Сегер вече си намери ново предизвикателство. Полузащитникът ще продължи кариерата си в шведския Хекен, като подписа договор до края на календарната година.

          Сегер се завръща в родината си с амбицията бързо да се наложи в състава на новия си тим.

          „Когато преминаваш в клуб като Хекен, знаеш, че очакванията са високи. Това е отбор, който традиционно се бори за челните позиции в първенството и за трофея в турнира за купата. Целта ни е да бъдем конкурентни във всеки мач и да печелим възможно най-много“, заяви футболистът.

          Той допълни, че очаква с нетърпение първите си минути с новия екип и срещата с привържениците.

          От ръководството на клуба също изразиха задоволство от привличането му. Спортният мениджър Мартин Ериксон подчерта, че Сегер е универсален халф с добър десен крак, който може да бъде полезен както в офанзивен, така и в дефанзивен план. „Получаваме играч с опит от елита на шведския футбол и силен характер. Убедени сме, че ще допринесе за развитието на отбора“, коментира Ериксон.

