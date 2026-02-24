НА ЖИВО
          Новият с първо обръщение като футболист на ЦСКА

          Факундо Родригес се сбогува с аржентинския Естудиантес

          24 февруари 2026 | 19:30
          Факундо Родригес направи първото си обръщение като футболист на ЦСКА. Вчера „армейците“ представи аржентинеца като седмото си ново попълнение.

          „Здравейте, много съм щастлив да бъда част от този голям клуб и това семейство! Само ЦСКА!“, са първите думи на Родригес като играч на „червените“.

          В същото време защитникът чрез профила си в „Инстаграм“ се сбогува с досегашния си отбор Естудиантес. Именно от клуба от Ла Плата той пристига на „Армията“ под наем за 18 месеца.

          „Благодаря, Естудиантес, че позволихте да бъда част от богатата ви история. Още от първия ден феновете, съотборниците, техническият щаб и всички в клуба ме накараха да се чувствам част от тази страхотна институция. За мен и моето семейство това беше един красиво пътешествие, в което бяхме щастливи и винаги ще помним този славен период. Пожелаваме много успехи“, написа Родригес.

