През четвъртото тримесечие на 2025 г. общо 1,1 млн. българи са реализирали туристически пътувания, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Броят на пътуващите нараства с 1,5% спрямо същия период на предходната година.

Най-активни са хората във възрастовата група 25–44 години, които съставляват 38,7% от всички пътували. При тях е отчетен и най-високият дял на пътуванията в чужбина – 31,2%. За сравнение, при хората над 65 години преобладават дестинациите в страната, като те достигат 78,2% от пътуванията на тази група. Статистиката допълва данните за края на годината, когато бе регистриран и ръст на посещенията на чужденци в България.

Основната цел на пътуванията е отдих и екскурзия, следвана от посещенията при близки. Делът на професионалните пътувания остава значително по-нисък. Мнозинството от българите организират пътуванията си сами, без посредник, което потвърждава тенденцията за засилване на онлайн резервациите и соло пътуванията.

Разходите за туризъм в чужбина са значително по-високи от тези в страната, като според заглавието на изнесените данни надвишават двойно сумите, похарчени у нас. Най-голямо перо в бюджета заемат разходите за храна и настаняване. Положителният тренд в сектора бе отчетен и по-рано, когато стана ясно, че приходите от нощувки през декември са скочили с 12,5%.