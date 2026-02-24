НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:56 Президентът Йотова за Украйна: Това е война и агресия, вярвам в примирието11:47 Висши генерали от НАТО пристигнаха в София за годишния анализ на отбраната11:26 Експерти: София е само транзитна спирка за самолетите на САЩ, а не база за удар по Иран11:08 Служебният кабинет закри поста „вицепремиер по честността на вота“10:53 Крум Зарков: БСП няма да осигури гласове за преодоляване на ветото върху Изборния кодекс10:39 Адмирал Ефтимов представя анализа за състоянието на армията пред президента и министъра на отбраната10:25 „Възраждане“ пита премиера Гюров как ще спре водната криза и поскъпването10:17 Лъчезар Милушев: София е по-сигурна от много европейски столици09:46 Стефан Манов: Избирателен район „чужбина“ вече е факт09:25 Започва процедурата за избиране на подуправител на БНБ
          НачалоБългарияПолитика

          Общинският съвет във Велико Търново отхвърли референдума за соларен парк в Леденик

          Допитването трябваше да реши съдбата на инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаичен парк в землището на населеното място

          24 февруари 2026 | 11:50 250
          Снимка: Община Велико Търново
          Телевизия Евроком
          Телевизия Евроком
          Сподели
          Телевизия Евроком
          Телевизия Евроком

          Общинският съвет във Велико Търново отхвърли предложението за провеждане на местен референдум в село Леденик. Допитването трябваше да реши съдбата на инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаичен парк в землището на населеното място. Решението бе взето на извънредно заседание, като гласовете се разпределиха: 5 „за“, 7 „против“ и 14 „въздържал се“.

          - Реклама -
            
            

          В началото на сесията граждани изразиха подкрепа за референдума, но съветниците определиха въпроса, предложен от кмета на селото, като некоректен. Според мотивите на местния парламент формулировката цели предварително ограничаване на законни административни процедури и смесва различни правни режими.

          От ОБС – Велико Търново аргументираха отказа с факта, че промяната на предназначението на земеделски земи и гори се извършва по специални закони (Закон за опазване на земеделските земи и Закон за горите). Компетентността за тези процедури е на държавни органи, а не на общинския съвет, посочиха от институцията.

          Темата за енергийните проекти върху обработваеми площи предизвиква напрежение в различни региони. През лятото на 2025 г. се стигна до масов протест в Тервел срещу изграждането на ветрогенератори, като местната власт там също разгледа ограничителни мерки за опазване на земеделския фонд.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          МВнР: Мирът в Украйна не трябва да включва отстъпки, които възнаграждават агресията

          Телевизия Евроком -
          От ведомството изразяват надежда, че 2026 г. ще бъде годината, в която „оръжията ще замлъкнат“
          ИТ

          INSAIT изпревари Кеймбридж и Харвард по брой приети статии на конференцията STOC 2026

          Михаил Георгиев -
          INSAIT с пет статии на ACM Symposium on Theory of Computing 2026.
          Война

          ДСБ подреди детски обувки и билборд пред руското посолство за четвъртата година от войната

          Телевизия Евроком -
          Акцията отбеляза четири години от началото на руската инвазия и включваше билборд с надпис „Русия е терористична държава“
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions