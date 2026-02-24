Общинският съвет във Велико Търново отхвърли предложението за провеждане на местен референдум в село Леденик. Допитването трябваше да реши съдбата на инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаичен парк в землището на населеното място. Решението бе взето на извънредно заседание, като гласовете се разпределиха: 5 „за“, 7 „против“ и 14 „въздържал се“.

В началото на сесията граждани изразиха подкрепа за референдума, но съветниците определиха въпроса, предложен от кмета на селото, като некоректен. Според мотивите на местния парламент формулировката цели предварително ограничаване на законни административни процедури и смесва различни правни режими.

От ОБС – Велико Търново аргументираха отказа с факта, че промяната на предназначението на земеделски земи и гори се извършва по специални закони (Закон за опазване на земеделските земи и Закон за горите). Компетентността за тези процедури е на държавни органи, а не на общинския съвет, посочиха от институцията.

Темата за енергийните проекти върху обработваеми площи предизвиква напрежение в различни региони. През лятото на 2025 г. се стигна до масов протест в Тервел срещу изграждането на ветрогенератори, като местната власт там също разгледа ограничителни мерки за опазване на земеделския фонд.