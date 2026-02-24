НА ЖИВО
          Очаквайте на живо: Протест пред президентството в подкрепа на Украйна

          24 февруари 2026 | 16:40 451
          Протест в подкрепа на Украйна ще се проведе пред сградата на президентството в София. Той ще започне в 17 часа. Със събитието ще се отбележи четвъртата годишнина от началото на пълномащабната руска инвазия.

          Организатор е Българския национален съюз (БНС). Председателят на партията Боян Расате отбеляза вчера по Евроком, че демонстрацията ще почете паметта на жертвите на конфликта. Той отбеляза, че сред загиналите на фронта има и четирима български доброволци, родом от различни градове на страната, които са се сражавали на страната на Киев.

          Евроком ще предаде на живо протеста!

