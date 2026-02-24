НА ЖИВО
      вторник, 24.02.26
          Свят Икономика

          Официално: Новите мита на Тръмп за целия свят влязоха в сила

          24 февруари 2026 | 10:08 190
          Снимка: БГНЕС
          Новите глобални мита на президента Доналд Тръмп влязоха в сила в ранните часове на деня със ставка от 10 процента, въпреки че през уикенда той обяви намерение за повишаването им до 15 на сто, съобщава CNBC.

          В петък, след като Върховният съд отхвърли по-голямата част от митническата програма на Тръмп, държавният глава обяви, че ще наложи плоска 10-процентова тарифа върху всички търговски партньори, позовавайки се на различен търговски закон.

          Ден по-късно в социалната си мрежа Truth Social той написа, че „с незабавно влизане в сила“ ще повиши глобалната тарифа до „напълно допустимото и законно изпитано ниво от 15 процента“.

          Какво реално влиза в сила

          Няколко часа преди началния час на новия режим Агенцията за митници и гранична охрана на САЩ разпространи меморандум, с който информира вносителите, че първоначалната ставка ще бъде 10 процента за срок до 150 дни, освен ако определени държави не бъдат изрично изключени.

          Доналд Тръмп: Мога да направя ужасни неща с другите държави и без да налагам мита Доналд Тръмп: Мога да направя ужасни неща с другите държави и без да налагам мита

          Мярката се въвежда на основание т.нар. „Раздел 122“ от американското търговско законодателство, който позволява бързо налагане на мита до 15%, но само за ограничен период от 150 дни.

          Служител на Белия дом е потвърдил пред NBC News, че глобалната тарифа стартира от 10%, като администрацията работи по отделен указ за увеличаването ѝ до 15 на сто. Не е уточнено кога президентът ще подпише този документ.

          Търговското напрежение се засилва

          Решението идва на фона на напрежение в международната търговия. По-рано Европейският парламент обяви, че замразява търговско споразумение със САЩ – ход, който допълнително усложнява икономическите отношения между Вашингтон и Брюксел.

