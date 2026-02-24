Официално: Новите мита на Тръмп за целия свят влязоха в сила

Новите глобални мита на президента Доналд Тръмп влязоха в сила в ранните часове на деня със ставка от 10 процента, въпреки че през уикенда той обяви намерение за повишаването им до 15 на сто, съобщава CNBC.

В петък, след като Върховният съд отхвърли по-голямата част от митническата програма на Тръмп, държавният глава обяви, че ще наложи плоска 10-процентова тарифа върху всички търговски партньори, позовавайки се на различен търговски закон.

Ден по-късно в социалната си мрежа Truth Social той написа, че „с незабавно влизане в сила“ ще повиши глобалната тарифа до „напълно допустимото и законно изпитано ниво от 15 процента“.

Какво реално влиза в сила

Няколко часа преди началния час на новия режим Агенцията за митници и гранична охрана на САЩ разпространи меморандум, с който информира вносителите, че първоначалната ставка ще бъде 10 процента за срок до 150 дни, освен ако определени държави не бъдат изрично изключени.

Мярката се въвежда на основание т.нар. „Раздел 122“ от американското търговско законодателство, който позволява бързо налагане на мита до 15%, но само за ограничен период от 150 дни.

Служител на Белия дом е потвърдил пред NBC News, че глобалната тарифа стартира от 10%, като администрацията работи по отделен указ за увеличаването ѝ до 15 на сто. Не е уточнено кога президентът ще подпише този документ.

Търговското напрежение се засилва

Решението идва на фона на напрежение в международната търговия. По-рано Европейският парламент обяви, че замразява търговско споразумение със САЩ – ход, който допълнително усложнява икономическите отношения между Вашингтон и Брюксел.