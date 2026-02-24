Граждански организации, обединени в инициативата „Цветно утре за нашите деца“, настояват списъкът с безплатни лекарства за деца от 0 до 7 години да бъде разширен. Искането бе представено пред БТА от председателя на кюстендилското сдружение „ЛАРГО“ Сашо Ковачев. Целта е подобряване на детското здравеопазване чрез инвестиции в предписани от лекар медикаменти.

Според инициаторите настоящият обхват, ограничен основно до антибиотици и антивирусни препарати, не отговаря на реалните нужди на пациентите. Симптоматичното лечение на вирусни инфекции създава най-голямата финансова тежест за родителите. Организациите предупреждават, че прекомерният фокус върху антибиотиците може да доведе и до резистентност.

Предложението включва добавяне на антипиретици, антихистамини, инхалаторни кортикостероиди, бързодействащи бронходилататори, противокашлични средства и витамини.

Доклад на инициативата показва, че през 2024 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е изплатила 16 млн. лв. по клинични пътеки за детски хоспитализации. В същото време родителите са направили частни разходи от над 1 млрд. лв. за медикаменти. Ковачев отбеляза, че средно един родител плаща по 562,32 лв. годишно за лекарства на дете.

Данните сочат, че всеки втори родител се затруднява да покрива тези разходи, а 14,4% изпитват сериозни трудности. При невъзможност да платят сметките, семействата често отлагат посещението при лекар. Това увеличава рисковете от усложнения и хронифициране на заболяванията, което води до по-високи публични разходи за спешна помощ.