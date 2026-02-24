НА ЖИВО
      вторник, 24.02.26
          Още през февруари: Първият щъркел пристигна в Петричко

          24 февруари 2026 | 10:46 180
          Никола Павлов
          Първият щъркел за тази година пристигна в петричкото село Рупите, съобщи за БТА кметът Димитър Господинов. Населеното място е с най-много щъркелови гнезда в общината – над 150 птици се завръщат всяка година, за да гнездят и отгледат малките си.

          По думите на кмета тази година пернатият предвестник на пролетта е подранил. Обичайно щъркелите пристигат в началото на март, но сега първият вече е заел гнездото си.

          „Той е най-силният и опитният. Приемаме го за талисман на селото“, каза Господинов.

          По-безопасни гнезда

          Кметът обясни, че на електрическите стълбове са поставени специални метални кошове, които изолират гнездата от електропроводите и предпазват птиците. В миналото щъркелите са строели гнездата си директно върху жиците, което е водело до инциденти и запалвания.

          Новите конструкции са по-високи и по-стабилни, като осигуряват безопасност както за птиците, така и за електрическата мрежа.

          Сигурен знак за пролет

          Местни жители вече са забелязали и първите лястовици.

          „Това е сигурен знак за идването на пролетта и Баба Марта. Пожелавам с този щъркел да дойде и берекетът в Рупите – здраве, късмет и успехи за хората“, добави кметът.

