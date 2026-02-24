Още през февруари: Първият щъркел пристигна в Петричко

Първият щъркел за тази година пристигна в петричкото село Рупите, съобщи за БТА кметът Димитър Господинов. Населеното място е с най-много щъркелови гнезда в общината – над 150 птици се завръщат всяка година, за да гнездят и отгледат малките си.

По думите на кмета тази година пернатият предвестник на пролетта е подранил. Обичайно щъркелите пристигат в началото на март, но сега първият вече е заел гнездото си.

„Той е най-силният и опитният. Приемаме го за талисман на селото“, каза Господинов.

По-безопасни гнезда

Кметът обясни, че на електрическите стълбове са поставени специални метални кошове, които изолират гнездата от електропроводите и предпазват птиците. В миналото щъркелите са строели гнездата си директно върху жиците, което е водело до инциденти и запалвания.

Новите конструкции са по-високи и по-стабилни, като осигуряват безопасност както за птиците, така и за електрическата мрежа.

Сигурен знак за пролет

Местни жители вече са забелязали и първите лястовици.