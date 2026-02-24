НА ЖИВО
          Осман Кавала: Присъдата ми е умишлено предупреждение към гражданското общество

          Турският филантроп твърди, че делото срещу него цели да сплаши гражданското общество

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Турският филантроп Осман Кавала определи осемгодишния си престой в затвора като умишлено предупреждение към критичните гласове в страната. В писмени отговори за новинарския сайт T24 той посочва, че целта на наказанието му е да покаже, че инакомислието вече няма да бъде толерирано.

          „Смятам, че наказанието ми има за цел да изпрати посланието, че организациите на гражданското общество вече не разполагат със свободата, която имаха преди, и че заемането на критична позиция създава опасност“, пише 68-годишният Кавала от килията си в затвора „Мармара“ край Истанбул.

          Кавала беше задържан през октомври 2017 г. и излежава утежнена доживотна присъда за „опит за сваляне на правителството“ във връзка с протестите в парка „Гези“ от 2013 г. Това се случва въпреки две решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), според които задържането нарушава правата му и Анкара трябва незабавно да го освободи.

          Според филантропа след опита за преврат през юли 2016 г. властта е възприела тезата, че демонстрациите са били чуждестранен заговор срещу тогавашния премиер и настоящ президент Реджеп Тайип Ердоган. Кавала твърди, че е бил вкаран в затвора, за да се придаде достоверност на твърденията, че протестите са организирани от американския милиардер Джордж Сорос чрез „Отворено общество“.

          В позицията си пред T24 той коментира, че турската съдебна система е изоставила принципа, че никой не може да бъде лишаван от свобода без конкретни доказателства. По думите му прокурори и съдии повдигат тежки обвинения без реална обосновка.

          На 25 март Голямата камара на ЕСПЧ ще разгледа отново случая, като фокусът ще падне върху продължаващото задържане въпреки решението за освобождаване от 2019 г. През 2022 г. съдът вече постанови, че Турция не е изпълнила задължението си да се съобрази с първото решение.

