От 29 лева на 29 евро: Кои са най-скъпите ядки?

Вече година пазарът на лешници се сблъсква с сериозен глобален недостиг, който крайният потребител усеща директно в магазина. Ако допреди месеци цената беше около 28–29 лева за килограм, днес говорим за 28–29 евро – на практика двойно увеличение.

Това не е ефект от валутни промени, а резултат от реални пазарни сътресения.

Един изключително концентриран пазар

Когато говорим за лешници, неизбежно стигаме до Турция. Страната осигурява около 70% от световното производство, като основните насаждения са по Черноморското крайбрежие.

Производството е:

разпокъсано,

базирано на малки семейни стопанства,

трудоемко,

трудно компенсиращо резки спадове.

Лешниковите дървета започват да дават плод след 3–4 години, но пълният капацитет се достига едва след 7–8 години. Това прави пазара бавен за реакция при шокове.

Климатичният удар

Миналата година беше тежка за турските производители:

неочаквана пролетна слана през април,

щети от вредители,

предходно изключително горещо и сухо лято.

По данни на FreshPlaza добивът за 2025 г. е под 500 000 тона, което означава спад между 100 000 и 200 000 тона спрямо нормалните нива.

Пазарната реакция напомня кризите от 2004 и 2014 г. – двойно и дори тройно поскъпване, последвано от постепенно охлаждане на цените заради спад в търсенето.

В момента цените на едро вече са под пиковете, но в търговската мрежа скъпите наличности все още се продават.

Кой запълва вакуума?

Намаленото производство в Турция отвори пространство за други страни:

Чили – реколта с 25% над прогнозите

САЩ, Италия, Грузия и Азербайджан – ръст от около 20%

Хранителни гиганти като Ferrero активно подпомагат нови насаждения и диверсификация на доставките, за да намалят зависимостта си от един източник.

Въпреки това, според Commodity Board в Турция все още има недостиг на най-качествените лешници, докато при по-дребните и преработени вече се появяват признаци на свръхпредлагане.

Какво следва?

Няколко фактора ще определят цените:

качеството на следващата реколта,

разходите за труд,

глобалното търсене от шоколадовата индустрия,

нарастващата консумация на растителни протеини.

Според прогноза на Research and Markets световният пазар на лешници ще расте с над 9,2% годишно до 2031 г., движен както от сладкарската индустрия, така и от тенденцията към по-здравословни храни.