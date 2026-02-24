НА ЖИВО
          Паника в МВР! Всички до началник отдел са предупредени да си търсят работа

          24 февруари 2026 | 12:01 5400
          СНИМКА: БГНЕС
          Катя Илиева
          Паника в цялото МВР! Всички шефове в ГДБОП до ниво началник отдел са предупредени да си търсят работа. Това научи Евроком от свои източници във ведомството. Същата депеша е спусната до дирекциите в цялата страна.

          Много от застрашените от уволнение са прибегнали до болничен. Зам.-главният секретар на МВР Явор Серафимов даде първи тон в тази посока. Той влезе в болница заради скъсан минискус, след разговор с шефа на МВР Емил Дечев. На срещата той е бил посъветван да напусне високия пост.

          Емил Дечев: Прокуратурата е в паническа атака срещу мен заради „Петрохан“ Емил Дечев: Прокуратурата е в паническа атака срещу мен заради „Петрохан“

          В момента прокуратурата проверява сигнал за оказан натиск от страна на Дечев върху полицейски началници сами да си тръгнат. Говори се за около 20 човека. Цялата дандания във вътрешното ведомство прилича на игра „между котка и мишка“. Министър Дечев изнесе информация на брифинг, че Серафимов се е скрил и призова обществото да се включи в неговото издирване.

          Шефове в МВР с жалби за натиск от министър Емил Дечев Шефове в МВР с жалби за натиск от министър Емил Дечев

          Емил Дечев избра на поста главен секретар да застане Георги Кандев. Той ще смени на този пост Мирослав Рашков, считан за човек от кръга на Светлозар Лазаров. Последният също беше главен секретар. Именно това тогава се случи една от най-големите трагедии в МВР – при акция в Лясковец бе убит командосът Емил Шарков.

