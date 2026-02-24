Народното събрание започва седмицата с ново обсъждане на промените в Изборния кодекс, върнати от държавния глава. Депутатите ще гласуват повторно текстовете, приети на 5 февруари, които предизвикаха остра институционална реакция.

- Реклама -

Президентът наложи вето по-рано този месец с аргумента, че въвеждането на горна граница от 20 секции в страни извън Европейския съюз създава неравностойно третиране на избирателите. В мотивите бе посочено, че подобни бариери затрудняват упражняването на конституционни права и поставят българите зад граница в неблагоприятно положение.

В дневния ред влиза и приемането на процедурни правила за избор на нов ръководител на управление „Емисионно“ в Българската народна банка. Вакантният пост се отвори, след като Андрей Гюров пое функциите на служебен министър-председател. Бюджетната комисия вече разгледа рамката, която задължава управителя на БНБ да внесе номинация в кратък срок след гласуването в пленарната зала.

Програмата за четвъртък предвижда второ четене на промените в Кодекса за социално осигуряване, както и изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. За петък е насрочена ратификацията на споразумението с ЮНЕСКО, с което Центърът за подводна археология в Созопол получава статут на регионален институт от категория 2. Структурата ще отговаря за опазването на подводното наследство в Черно море и по долното течение на река Дунав.

Депутатите ще разгледат и Споразумението от Самоа между Европейския съюз и държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн. Работната седмица на парламента ще завърши с редовния парламентарен контрол.