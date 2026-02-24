„Възраждане“ ще гласува против наложеното от държавния глава вето върху промените в Изборния кодекс. Това заяви депутатът от партията Петър Петров. Формацията остава твърдо зад позицията си за редуциране на местата за гласуване в държави, които не са членки на Европейския съюз.

Народният представител потвърди, че парламентарната група ще подкрепи повторното приемане на текстовете, които въвеждат таван от 20 секции за страните извън ЕС. Петров бе категоричен, че аргументите на партията остават непроменени спрямо момента на внасяне на законопроекта, както и в предходните парламенти.

Основният мотив за законодателната инициатива е ограничаването на „контролирания и зависим вот“ в Република Турция, посочи Петров. По-рано лидерът на партията Костадин Костадинов определи тези мерки като въпрос на национална сигурност.

Припомняме, че на 11 февруари вицепрезидентът Илияна Йотова наложи вето върху текстовете, ограничаващи броя на секциите зад граница. Според мотивите на държавния глава промените създават неравностойно третиране на българските граждани и нарушават конституционните им права. От „Възраждане“ обаче са решени да преодолеят връщането на закона.