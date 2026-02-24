НА ЖИВО
      вторник, 24.02.26
          Пламен Димитров: Държавата ще спре работа, ако няма редовен бюджет до 1 юли

          Малката потребителска кошница в България струва 59 евро, докато в Хърватия е 53 евро, а в Румъния – 48 евро, посочи Димитров

          24 февруари 2026 | 14:09 760
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Държавата е изправена пред риск от пълно блокиране, ако до 1 юли не бъде приет редовен държавен бюджет. Това предупреди президентът на КНСБ Пламен Димитров по БНР. Според него разчитането на удължителния закон не може да продължава безкрайно, а служебното правителство е затрупано от проблеми.

          В почти всички ведомства и в местната власт заплатите вече са увеличени с 5%, както е заложено в закона, влязъл в сила от 1 януари. Синдикатите обаче настояваха за 10% увеличение на доходите, което възлизаше на около един милиард евро, но към момента корекцията не покрива всички сектори.

          Димитров подчерта, че техническото удължаване на бюджета е възможно до края на годината, но политически това е неустойчиво. Той припомни, че страната се нуждае от бюджет с ясни параметри, за да се избегне страданието на системите и икономиката. Ако след 1 юли няма приета план-сметка, администрацията ще изпадне в ситуация на „shut down“.

          Контролът върху цените в сферата на услугите е изпуснат, заяви лидерът на КНСБ. Той даде пример с фризьорските услуги и паркингите, където цените са скочили двойно. Подобни данни изнесоха и от Комисията за защита на потребителите, които установиха драстично поскъпване при паркингите и гаражите.

          Малката потребителска кошница в България струва 59 евро, докато в Хърватия е 53 евро, а в Румъния – 48 евро, посочи Димитров. Той настоя Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да освети картелните образувания, подобно на разследването за обществените поръчки за болнична храна.

          Въвеждането на еврото е използвано като повод за спекула, коментира синдикалистът. Въпреки че банките се справиха с процеса по смяната на валутата, регулаторите не са успели да покажат ефективно присъствие на държавата. Спекулата вече е факт и цените трудно ще бъдат върнати обратно.

          Кумулативният ръст на реалната работна заплата за последните пет години е 22,5%. Минималната заплата е достигнала 620 евро, докато преди пет години е била 610 лева. Въпреки това общественият сектор изостава спрямо частния с около 5%, което създава риск от социално напрежение в редица сфери.

