Министърът на външните работи на Гърция Йоргос Герапетритис заминава за Вашингтон за разговори с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Посещението ще обхване периода 25–27 февруари, съобщиха от външното министерство в Атина, цитирани от държавната телевизия ЕРТ.

Телевизия „Скай“ определи визитата като „извънредна“ и уточни, позовавайки се на свои източници, че срещата с американския държавен секретар е планирана за четвъртък. В програмата на Герапетритис са включени разговори с други представители на администрацията, както и изказване пред мозъчния тръст Atlantic Council.

Пътуването съвпада с поредица от дипломатическа и енергийнa активност на Атина отвъд океана. По-рано днес във Вашингтон гръцкият енергиен министър Ставрос Папаставру определи България като стратегически партньор в газовата сигурност и елемент от Вертикалния газов коридор. Още в края на 2025 година стана ясно, че стратегическият диалог между Гърция и САЩ е насрочен за първото тримесечие на настоящата година.

Вашингтон демонстрира засилен интерес към региона. Посланикът в Атина Кимбърли Ан Гилфойл наскоро потвърди, че президентът Доналд Тръмп планира официално посещение в Гърция. Самият Марко Рубио заяви по време на конференцията в Мюнхен, че САЩ не искаме раздяла с Европа, а разчитат на силни и способни съюзници.

Кореспондентът на „Hellas Journal“ в Белия дом Михалис Игнатиу коментира, че в момента Гърция измества Великобритания като най-важен съюзник на САЩ в Средиземноморието.