НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаКрими

          Полицай загина при взрив до гара в Москва, нападателят се е самовзривил

          Нападател активира бомба до патрулен автомобил пред гара Савиоловски

          24 февруари 2026 | 02:41 90
          Снимка: Reuters
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Полицай загина, а други двама бяха ранени след експлозия в центъра на Москва. Инцидентът е станал, след като мъж е задействал взривно устройство до патрулен автомобил, съобщи руското министерство на вътрешните работи.

          - Реклама -
            
            

          Случаят се е разиграл около 12:05 ч. на площада пред гара Савиоловски. Според информацията, разпространена в Telegram, нападателят се е приближил до служителите на пътната полиция, които са се намирали в служебната кола, и е активирал бомбата.

          Извършителят е загинал на място, уточняват от вътрешното ведомство.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Бившият вицепремиер на Северна Македония Артан Груби излиза под домашен арест

          Красимир Попов -
          Прокуратурата в Скопие промени мярката за неотклонение заради рискове за сигурността и напреднал етап на разследването
          Политика

          Сърбия обяви арести заради заговор за убийството на Вучич

          Красимир Попов -
          Двама мъже са задържани в Кралево по подозрение за подготовка на нападение срещу президента и семейството му
          Политика

          Ердоган очаква търговията с Гърция да достигне 10 млрд. долара тази година

          Красимир Попов -
          Ердоган отчете напредък в диалога с Атина и вижда потенциал за по-голям стокообмен
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions