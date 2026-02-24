Полицай загина, а други двама бяха ранени след експлозия в центъра на Москва. Инцидентът е станал, след като мъж е задействал взривно устройство до патрулен автомобил, съобщи руското министерство на вътрешните работи.

Случаят се е разиграл около 12:05 ч. на площада пред гара Савиоловски. Според информацията, разпространена в Telegram, нападателят се е приближил до служителите на пътната полиция, които са се намирали в служебната кола, и е активирал бомбата.

Извършителят е загинал на място, уточняват от вътрешното ведомство.