НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:36 Словакия: Доставките на петрол по „Дружба“ се възобновяват на 26 февруари18:16 ПОРЕДЕН СКАНДАЛ: Още един служебен министър с украинското знаме на ревера, то се развя и пред сградата на МВнР (СНИМКИ)16:33 Съдът отхвърли искането на Кошлуков срещу избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ15:44 Путин бие тревога: Подготвят се взривове срещу „Турски“ и „Син поток“!15:25 САЩ и Европол се включват в разследването на случая „Петрохан“14:50 Meta спира Messenger през април 2026 г.14:09 Пламен Димитров: Държавата ще спре работа, ако няма редовен бюджет до 1 юли13:56 Над 12 500 тона имитиращи продукти са реализирани на пазара за година13:05 ОФИЦИАЛНО: Дечев обяви новия заместник-главен секретар на МВР12:56 От последните минути: Правната комисия отхвърли ветото на президента върху Изборния кодекс
          НачалоБългарияПолитика

          ПОРЕДЕН СКАНДАЛ: Още един служебен министър с украинското знаме на ревера, то се развя и пред сградата на МВнР (СНИМКИ)

          24 февруари 2026 | 18:16 2650
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          След като вчера министърът на външните работи в служебния кабинет Надежда Нейнски се появи с украинското знаме на ревера по време на среща в Брюксел, днес със синьо-жълтия флаг на публично събитие участва и здравният министър Михаил Околийски. Докато вчера Нейнски участваше в среща на външните министри на държавите от НАТО и проведе среща с генералния секретар на организацията Марк Рюте, днес Околийски постави украинското знаме по време на среща с Обществения съвет за изграждане на Националната детска болница.

          - Реклама -
            
            
          Нейнски: Ще ходя в Украйна, подготвяме износ на електрически трансформатори за Киев Нейнски: Ще ходя в Украйна, подготвяме износ на електрически трансформатори за Киев

          По време на срещата той представи екипа на политическия кабинет и очерта приоритетите, върху които Министерството ще съсредоточи усилията си в краткосрочен план.

          Снощи след публикуването на кадрите с украинското знаме на Нейнски, вълна от възмущение и гняв заля социалните мрежи. Журналистът и издател Недялко Недялков алармира, че и пред сградата на Министерството на външните работи е поставено огромно украинско знаме. Това става видно от публикация в сайта на ведомството, оглавявано именно от Нейнски.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Словакия: Доставките на петрол по „Дружба“ се възобновяват на 26 февруари

          Никола Павлов -
          Съобщението е на министерството на икономиката в Братислава
          Здраве

          Клисурски: Поръчка на МЗ за тестове за рак е с десетократна надценка

          Катя Илиева -
          Поръчката е на стойност около 10 милиона евро и е възложена на 18 февруари
          Политика

          Калоян Методиев: БСП е в разпад, а италианските власти отново разследват трафик на боклук към България

          Десислава Димитрова -
          Политологът Калоян Методиев определи като „жалко мероприятие“ призива на Изпълнителното бюро на БСП към депутатите от левицата да подкрепят ветото на президента.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions