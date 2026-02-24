ПОРЕДЕН СКАНДАЛ: Още един служебен министър с украинското знаме на ревера, то се развя и пред сградата на МВнР (СНИМКИ)

След като вчера министърът на външните работи в служебния кабинет Надежда Нейнски се появи с украинското знаме на ревера по време на среща в Брюксел, днес със синьо-жълтия флаг на публично събитие участва и здравният министър Михаил Околийски. Докато вчера Нейнски участваше в среща на външните министри на държавите от НАТО и проведе среща с генералния секретар на организацията Марк Рюте, днес Околийски постави украинското знаме по време на среща с Обществения съвет за изграждане на Националната детска болница.

По време на срещата той представи екипа на политическия кабинет и очерта приоритетите, върху които Министерството ще съсредоточи усилията си в краткосрочен план.

Снощи след публикуването на кадрите с украинското знаме на Нейнски, вълна от възмущение и гняв заля социалните мрежи. Журналистът и издател Недялко Недялков алармира, че и пред сградата на Министерството на външните работи е поставено огромно украинско знаме. Това става видно от публикация в сайта на ведомството, оглавявано именно от Нейнски.