      вторник, 24.02.26
          Правната комисия уеднакви защитата на деца до 16 години при сексуални престъпления

          Непълнолетните на 15 и 16 години вече ще получават същата правна закрила при сексуални престъпления, както и малолетните до 14-годишна възраст

          Правната комисия в Народното събрание прие на второ четене промени в Наказателния кодекс (НК), с които се уеднаквява защитата на децата. Непълнолетните на 15 и 16 години вече ще получават същата правна закрила при сексуални престъпления, както и малолетните до 14-годишна възраст. Предложенията бяха внесени от депутати от „ДПС-Ново начало“.

          Решението идва дни след като парламентът одобри текстовете на първо четене. Още през септември 2025 г. лидерът на формацията Делян Пеевски заяви, че сексуалната злоупотреба с деца е най-тежкото престъпление и настоя за законодателна инициатива за увеличаване на възрастовата граница за закрила.

          Според приетите текстове наказанието за блудство с лице, ненавършило 16 години, става лишаване от свобода от пет до двадесет години. За разпространение, продажба или предлагане на порнографски материали на деца под тази възраст санкцията е затвор до шест години и глоба до пет хиляди лева.

          В хода на обсъжданията омбудсманът Велислава Делчева подкрепи мерките, но предупреди за нуждата от прецизност на понятията. Според обществения защитник трябва да се избегне субективизъм при тълкуването на „моралното развитие“ на пострадалите.

          Депутатите отхвърлиха предложението на Божидар Божанов и Надежда Йорданова от „Продължаваме промяната – Демократична България“. Те настояваха за наказателна отговорност при създаване на порнографско съдържание с лице под 16 години чрез системи за изкуствен интелект. Идеята им предвиждаше санкции и за разпространение на компютърни модели, генериращи такива материали.

          По повод честите промени в наказателното законодателство доц. Ива Пушкарова коментира по-рано, че оповестяването от регистъра за педофилия нарушава правата, а подходът към НК често е хаотичен. Комисията обаче продължи работата по четирите законопроекта за изменения, свързани със сексуалните посегателства.

