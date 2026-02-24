НА ЖИВО
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
          Война

          Преди евентуалния удар: Иран финализира сделка с Китай за свръхзвукови противокорабни ракети

          24 февруари 2026 | 14:08
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Иран е във финална фаза на преговори с Китай за закупуване на мощни противокорабни крилати ракети CM-302. Това съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на шестима източници, запознати с детайлите около подготвяното споразумение.

          Информацията се появява в момент на повишена готовност във Вашингтон, след като западни медии съобщиха, че президентът Доналд Тръмп може да нареди удари срещу ислямската република в близките дни. Американският флот вече е разположил значителни сили в близост до иранското крайбрежие като превантивна мярка.

          Свръхзвуковите ракети, предмет на сделката, имат обхват от около 290 км. Те са проектирани да летят ниско и с висока скорост, което им позволява да заобикалят стандартните корабни защити. Според военни експерти подобно въоръжение би представлявало сериозна заплаха за военноморските сили на САЩ в региона.

          Преговорите между Техеран и Пекин са стартирали преди повече от две години, но са се ускорили рязко, след като Израел и Иран влязоха в директна военна конфронтация през юни 2025 г. Тогава размяната на удари продължи 12 дни и засегна ядрени и военни обекти.

          Висши ирански представители, включително заместник-министърът на отбраната Масуд Ораей, са посетили Китай миналото лято за уточняване на детайлите. Посещението не е било обявено публично. Служител на иранското външно министерство коментира пред агенцията, че моментът е подходящ страната да се възползва от споразуменията си за сигурност.

          Дани Цитринович от израелския Институт за изследвания на националната сигурност определи потенциалната сделка като „пълна промяна“ на баланса в региона. Той подчерта, че Пекин няма интерес от установяването на прозападен режим в Иран.

          От Белия дом отказаха директен коментар за конкретната сделка, но припомниха позицията на президента Тръмп, че или ще бъде постигнато споразумение, или ще последват „много трудни“ действия. Освен противокорабни ракети, Техеран води преговори и за китайски системи земя-въздух и противосателитни оръжия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

