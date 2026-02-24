НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:56 Президентът Йотова за Украйна: Това е война и агресия, вярвам в примирието11:47 Висши генерали от НАТО пристигнаха в София за годишния анализ на отбраната11:26 Експерти: София е само транзитна спирка за самолетите на САЩ, а не база за удар по Иран11:08 Служебният кабинет закри поста „вицепремиер по честността на вота“10:53 Крум Зарков: БСП няма да осигури гласове за преодоляване на ветото върху Изборния кодекс10:39 Адмирал Ефтимов представя анализа за състоянието на армията пред президента и министъра на отбраната10:25 „Възраждане“ пита премиера Гюров как ще спре водната криза и поскъпването10:17 Лъчезар Милушев: София е по-сигурна от много европейски столици09:46 Стефан Манов: Избирателен район „чужбина“ вече е факт09:25 Започва процедурата за избиране на подуправител на БНБ
          НачалоБългарияПолитика

          Президентът Йотова за Украйна: Това е война и агресия, вярвам в примирието

          Акцент в доклада са тактическите системи за управление, базирани на поуките от реални бойни действия

          24 февруари 2026 | 11:56 720
          Снимка:БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Президентът Илияна Йотова изрази надежда за скорошно примирие в Украйна и категорично определи конфликта като „война“, а не като „специална операция“. Държавният глава прие анализа за състоянието на въоръжените сили за 2025 г., представен от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

          - Реклама -
            
            

          „Позицията – моята и на г-н Радев, е от първата нощ. Говорим за агресия и агресор“, заяви Йотова. Тя отбеляза със съжаление, че военните действия продължават вече четири години и по продължителност се доближават до Втората световна война. Изявлението ѝ идва на фона на коментари в чуждестранни медии, които наскоро анализираха позициите на бившия президент Румен Радев като скептични спрямо военната помощ за Киев.

          В рамките на срещата адмирал Ефтимов запозна върховния главнокомандващ с предизвикателствата пред армията. Акцент в доклада са тактическите системи за управление, базирани на поуките от реални бойни действия. Самият Радев преди седмици заяви, че влиза в политиката с амбиция да демонтира модела на управление, но запази резервираност към стратегията на Запада в конфликта.

          Някои от проблемите не търпят отлагане, особено процесите, свързани с модернизацията“, посочи Йотова. Тя допълни, че страната вече разполага с нова техника. За обсъждането на отбранителните способности в София пристигнаха и висши генерали от командването на НАТО, които участват в годишната конференция на началника на отбраната.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Тръмп нареди на Пентагона да публикува всички материали за НЛО

          Христо Иванов -
          Тръмп обвини Барак Обама в разкриване на класифицирана информация след заявленията му за съществуването на извънземни.
          Война

          Кремъл: Великобритания и Франция искат да предадат на Украйна атомна бомба, това е нарушение на международното право

          Христо Иванов -
          Това е "крещящо нарушение на международното право", заяви Песков.
          ИТ

          INSAIT изпревари Кеймбридж и Харвард по брой приети статии на конференцията STOC 2026

          Михаил Георгиев -
          INSAIT с пет статии на ACM Symposium on Theory of Computing 2026.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions