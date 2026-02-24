Президентът Илияна Йотова изрази надежда за скорошно примирие в Украйна и категорично определи конфликта като „война“, а не като „специална операция“. Държавният глава прие анализа за състоянието на въоръжените сили за 2025 г., представен от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

„Позицията – моята и на г-н Радев, е от първата нощ. Говорим за агресия и агресор“, заяви Йотова. Тя отбеляза със съжаление, че военните действия продължават вече четири години и по продължителност се доближават до Втората световна война. Изявлението ѝ идва на фона на коментари в чуждестранни медии, които наскоро анализираха позициите на бившия президент Румен Радев като скептични спрямо военната помощ за Киев.

В рамките на срещата адмирал Ефтимов запозна върховния главнокомандващ с предизвикателствата пред армията. Акцент в доклада са тактическите системи за управление, базирани на поуките от реални бойни действия. Самият Радев преди седмици заяви, че влиза в политиката с амбиция да демонтира модела на управление, но запази резервираност към стратегията на Запада в конфликта.

„Някои от проблемите не търпят отлагане, особено процесите, свързани с модернизацията“, посочи Йотова. Тя допълни, че страната вече разполага с нова техника. За обсъждането на отбранителните способности в София пристигнаха и висши генерали от командването на НАТО, които участват в годишната конференция на началника на отбраната.