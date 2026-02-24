НА ЖИВО
      вторник, 24.02.26
          ГОРЕЩО
          Политика

          Проф. Христова: Служебният кабинет отвори фронт срещу Пеевски, а Нейнски е проблем

          Според политическия психолог целта е ограничаване влиянието на Делян Пеевски и контрол върху изборния процес

          24 февруари 2026 | 19:18 830
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Служебното правителство възпроизвежда структурата на бившата „сглобка“ между ПП-ДБ и ГЕРБ, а основната му задача е да минимизира влиянието на Делян Пеевски. Това коментира пред Николай Колев политическият психолог проф. Антоанета Христова. Според нея съотношението в кабинета е приблизително 70 към 30 в полза на кадрите, свързани с ПП-ДБ.

          Христова определи действията на властта като „фронтова линия“ срещу ДПС. Тя посочи като доказателство светкавичната смяна на областни управители, извършена вчера в рамките на няколко часа. По-рано днес съмнения относно ефекта от тези рокади изрази и депутатът от ГЕРБ Тома Биков, който заяви, че смените не гарантират честни избори.

          Политическият психолог изрази скептицизъм дали фокусът върху Пеевски ще осигури прозрачен вот. Според нея приоритетът на правителството е да поеме контрол върху изборния процес, за да не го остави в ръцете на опонента, а не непременно да гарантира липса на манипулации. Социологът Кольо Колев също определи смените по-скоро като рутина, отколкото като революционна промяна.

          Сериозен проблем за кабинета според Христова ще бъде външният министър Надежда Нейнски. Анализаторът я определи като „ястреб“ заради позициите ѝ в подкрепа на въоръжаването на Украйна. Христова смята, че това поведение се разминава с нагласите на голяма част от българското общество. Реакция срещу думите на Нейнски вече дойде от лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов, който настоя, че изказванията ѝ са лично мнение и не ангажират държавата.

          По темата за инцидента в „Петрохан“ Антоанета Христова отбеляза, че информацията е непълна и се налага само една версия на събитията. Тя подчерта, че липсата на алтернативни хипотези в разследването буди съмнение у гражданите, че нещо се прикрива. Относно президента Румен Радев, Христова коментира, че мълчанието му в момента е успешна стратегия, която му носи позитиви на фона на грешките на останалите политически играчи.

