      вторник, 24.02.26
          ГОРЕЩО
          Проф. Нако Стефанов свиква протест заради военните самолети в София: Превръщаме се в мишена

          Повод за недоволството е пристигането на американска бойна техника на 19 февруари

          24 февруари 2026 | 17:24 1990
          Десислава Димитрова
          Българският национален съвет за мир организира протест с искане за незабавно отзоваване на самолетите на НАТО от столичното летище. Това обяви председателят на организацията проф. Нако Стефанов в интервю за Николай Колев. Демонстрацията е насрочена за утре от 17:00 часа под надслов „Да се отзоват самолетите на НАТО от Софийското летище“.

          Повод за недоволството е пристигането на американска бойна техника на 19 февруари. Според Стефанов на летище „Васил Левски“ са кацнали американски военни самолети, включително цистерни за зареждане на изтребители и бомбардировачи във въздуха. Той определи присъствието им като част от подготовка за военна операция срещу Иран и предупреди за реален риск страната ни да бъде въвлечена в конфликт.

          „Иран заяви официално, че всеки обект, който участва по някакъв начин в нападение срещу тях, става цел на ответен или дори превантивен удар“,

          подчерта анализаторът.

          Стефанов изрази съмнение относно легитимността на решението за приемане на машините, като посочи, че гражданско летище не би трябвало да се използва за военни цели без обявено извънредно положение или санкция от Народното събрание.

          Подобна позиция изразиха и от „Възраждане“, които поискаха изслушване на министри и заплашиха с масови протести. От американското посолство по-рано уточниха, че става дума за стандартно обучение в рамките на дейностите по усилена бдителност на НАТО, но Стефанов отхвърли това обяснение.

          Геополитическият анализатор коментира и напрежението в Близкия изток, като отбеляза струпването на сили, включително самолетоносача USS Gerald Ford. Според него съседни държави като Турция са отказали да предоставят базите си за тази операция, докато България е приела риска. Той настоя за оставката на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов заради решението.

          В ефира беше обсъдена и фигурата на външния министър Надежда Нейнски. Професорът я разкритикува остро заради казуса с медицинските сестри в Либия в миналото и поставянето на чужди символи върху облеклото ѝ по време на официални визити.

          Относно войната в Украйна, Нако Стефанов оспори тезата, че конфликтът е започнал през 2022 година. Той определи събитията като сложен процес с елементи на гражданска и геополитическа война, започнал още с протестите на Майдана и последвалите събития в Донбас.

