НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:36 Словакия: Доставките на петрол по „Дружба“ се възобновяват на 26 февруари18:16 ПОРЕДЕН СКАНДАЛ: Още един служебен министър с украинското знаме на ревера, то се развя и пред сградата на МВнР (СНИМКИ)16:33 Съдът отхвърли искането на Кошлуков срещу избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ15:44 Путин бие тревога: Подготвят се взривове срещу „Турски“ и „Син поток“!15:25 САЩ и Европол се включват в разследването на случая „Петрохан“14:50 Meta спира Messenger през април 2026 г.14:09 Пламен Димитров: Държавата ще спре работа, ако няма редовен бюджет до 1 юли13:56 Над 12 500 тона имитиращи продукти са реализирани на пазара за година13:05 ОФИЦИАЛНО: Дечев обяви новия заместник-главен секретар на МВР12:56 От последните минути: Правната комисия отхвърли ветото на президента върху Изборния кодекс
          НачалоБългарияПолитика

          Проф. Здравко Попов: Кабинетът „Гюров“ е политически, а позицията ни за Украйна е „инфантилна“

          Дипломатът определи връщането на Надежда Нейнски като идеологически ход, а позицията на България за войната – като „инфантилна“ и продиктувана от Брюксел

          24 февруари 2026 | 18:40 961
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          България няма собствена външна политика, а следва решенията, формулирани в Брюксел. Тази теза изрази дипломатът и президент на Института за публична политика проф. Здравко Попов в разговор с водещия на „Делници“ Николай Колев. Според него страната не успява да дефинира националния си интерес в променящата се архитектура на сигурността в Европа.

          - Реклама -
            
            

          Попов коментира състава на новото правителство и посочи, че очакванията към номинирания за премиер Андрей Гюров са били за експертен кабинет от кариерни служители. Вместо това, по думите му, се наблюдава назначаване на ярки политически фигури с ясна идеология. Дипломатът даде пример с Надежда Нейнски, чието присъствие като външен министър според него определя и характера на цялото правителство.

          Проф. Здравко Попов: Мюнхенската конференция не даде решения, а България влиза в нов кабинет със „стари зависимости“ Проф. Здравко Попов: Мюнхенската конференция не даде решения, а България влиза в нов кабинет със „стари зависимости“

          По повод навършването на четири години от началото на конфликта в Украйна, гостът разкритикува „милитаристичната гледна точка“, възприета от българските власти. Той определи като „инфантилни“ твърденията, че битката на Киев е битка за Европа и България, които бяха част от актуалната позиция на МВнР и изказванията на Нейнски в Брюксел.

          Военната операция се е превърнала в класическа война, отбеляза Попов. Според неговия анализ конфликтът ще приключи тогава, когато бъдат постигнати военните цели на една от страните, като прогнозира вероятна руска доминация в Южна Украйна. Той припомни и своята оценка за Мюнхенската конференция, която според него не е предложила реални решения за мир, а е затвърдила старите зависимости.

          Преди евентуалния удар: Иран финализира сделка с Китай за свръхзвукови противокорабни ракети Преди евентуалния удар: Иран финализира сделка с Китай за свръхзвукови противокорабни ракети

          В разговора бе засегната и темата за глобалната сигурност. Проф. Попов изрази мнение, че засиленото присъствие на американска авиация у нас е част от подготовка за евентуална военна интервенция срещу Иран. Той подчерта липсата на стратегически звена за анализ в България, които да подпомагат държавните решения с независима експертиза.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Проф. Христова: Служебният кабинет отвори фронт срещу Пеевски, а Нейнски е проблем

          Красимир Попов -
          Според политическия психолог целта е ограничаване влиянието на Делян Пеевски и контрол върху изборния процес
          Политика

          ЦИК: Няма искане за освобождаване на Стоил Цицелков от Обществения съвет

          Десислава Димитрова -
          Няма постъпило искане за освобождаване на Стоил Цицелков от Обществения съвет към ЦИК, а темата няма да бъде коментирана повече. Това заяви говорителят на ЦИК Росица Матева.
          Политика

          Движение „БГ-изход – Булекзит“ към Йотова: Уволни Нейнски незабавно!

          Никола Павлов -
          От движението настояват президентът да издаде указ за освобождаването ѝ и да поиска от служебния премиер Андрей Гюров да предложи нов кандидат за поста
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions