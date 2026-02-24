България няма собствена външна политика, а следва решенията, формулирани в Брюксел. Тази теза изрази дипломатът и президент на Института за публична политика проф. Здравко Попов в разговор с водещия на „Делници“ Николай Колев. Според него страната не успява да дефинира националния си интерес в променящата се архитектура на сигурността в Европа.

Попов коментира състава на новото правителство и посочи, че очакванията към номинирания за премиер Андрей Гюров са били за експертен кабинет от кариерни служители. Вместо това, по думите му, се наблюдава назначаване на ярки политически фигури с ясна идеология. Дипломатът даде пример с Надежда Нейнски, чието присъствие като външен министър според него определя и характера на цялото правителство.

По повод навършването на четири години от началото на конфликта в Украйна, гостът разкритикува „милитаристичната гледна точка“, възприета от българските власти. Той определи като „инфантилни“ твърденията, че битката на Киев е битка за Европа и България, които бяха част от актуалната позиция на МВнР и изказванията на Нейнски в Брюксел.

Военната операция се е превърнала в класическа война, отбеляза Попов. Според неговия анализ конфликтът ще приключи тогава, когато бъдат постигнати военните цели на една от страните, като прогнозира вероятна руска доминация в Южна Украйна. Той припомни и своята оценка за Мюнхенската конференция, която според него не е предложила реални решения за мир, а е затвърдила старите зависимости.

В разговора бе засегната и темата за глобалната сигурност. Проф. Попов изрази мнение, че засиленото присъствие на американска авиация у нас е част от подготовка за евентуална военна интервенция срещу Иран. Той подчерта липсата на стратегически звена за анализ в България, които да подпомагат държавните решения с независима експертиза.