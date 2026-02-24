НА ЖИВО
      вторник, 24.02.26
          ГОРЕЩО
          НачалоБългария

          Прокурор Елица Калпачка: Николов управляваше еднолично и обслужваше Гешев

          24 февруари 2026 | 10:22 1500
          Председателят на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) Елица Калпачка определи управлението на предшественика си Владимир Николов като „еднолично командване“ и „кариерен слугинаж“. В позиция до медиите тя заяви, че организацията е била използвана като инструмент за лични амбиции и обслужване на конкретни фигури.

          Калпачка, която е била част от Управителния съвет по време на мандата на Николов, посочи, че често е научавала за позициите на асоциацията постфактум от медиите. Според нея „срамни позиции“ са излизали от името на АПБ без реално обсъждане, което е създало впечатление за зависимост. Тя подчерта, че дълго време Владимир Николов е възприеман като един от най-близките до бившия главен прокурор Иван Гешев и е черпил тежест от тази близост за кариерата си.

          Твърденията на настоящия председател кореспондират с коментара на Методи Лалов, който преди дни заяви, че бившият окръжен прокурор на Плевен е обслужвал статуквото с години, а сегашните му действия са само защитен механизъм. Калпачка отрече внушенията за намеса при избора на нов Управителен съвет и уточни, че главният прокурор е напуснал залата преди гласуването.

          Прокурорът оспори сегашния образ на Николов като жертва на натиск. Тази позиция влиза в противоречие с мнението на Андрей Янкулов, според когото последните медийни изяви на Николов са поставили началото на промяната в системата. Елица Калпачка съобщи за извършена вътрешна проверка в асоциацията, която е констатирала конкретни нарушения и документирани следи от предходното ръководство.

          Размяната на обвинения идва на фона на остра реакция от Съюза на съдиите, които вчера призоваха да не се неглижират изявленията на Владимир Николов за упражняван натиск. Калпачка обаче бе категорична, че прокурорите няма да позволят миналото да се „препере“ през името на съсловната организация.

