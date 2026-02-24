Путин бие тревога: Подготвят се взривове срещу „Турски“ и „Син поток“!

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че има информация за възможни опити за подривна дейност срещу газопроводите „Турски поток“ и „Син поток“, които преминават по дъното на Черно море.

Изявлението беше направено по време на заседание на пленума на Федералната служба за сигурност (ФСБ).

„Сега нашата оперативна информация излиза в медиите. Става дума за възможен взрив на нашите газови системи по дъното на Черно море. Това са така нареченият „Турски поток“ и „Син поток“. Никак не могат да се успокоят“, каза Путин.

Стратегически газови връзки

„Турски поток“ и „Син поток“ са ключови газопроводи, които транспортират руски природен газ през Черно море към Турция и други държави, включително България. У нас първото трасе е известно като „Балкански поток“. Неговата сухопътна част продължава към Сърбия.