Путин бие тревога: Подготвят се взривове срещу „Турски“ и „Син поток“!

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че има информация за възможни опити за подривна дейност срещу газопроводите „Турски поток“ и „Син поток“, които преминават по дъното на Черно море.
Изявлението беше направено по време на заседание на пленума на Федералната служба за сигурност (ФСБ).
Стратегически газови връзки
„Турски поток“ и „Син поток“ са ключови газопроводи, които транспортират руски природен газ през Черно море към Турция и други държави, включително България. У нас първото трасе е известно като „Балкански поток“. Неговата сухопътна част продължава към Сърбия.