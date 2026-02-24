НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:33 Съдът отхвърли искането на Кошлуков срещу избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ15:44 Путин бие тревога: Подготвят се взривове срещу „Турски“ и „Син поток“!15:25 САЩ и Европол се включват в разследването на случая „Петрохан“14:50 Meta спира Messenger през април 2026 г.14:09 Пламен Димитров: Държавата ще спре работа, ако няма редовен бюджет до 1 юли13:56 Над 12 500 тона имитиращи продукти са реализирани на пазара за година13:05 ОФИЦИАЛНО: Дечев обяви новия заместник-главен секретар на МВР12:56 От последните минути: Правната комисия отхвърли ветото на президента върху Изборния кодекс11:56 Президентът Йотова за Украйна: Това е война и агресия, вярвам в примирието11:47 Висши генерали от НАТО пристигнаха в София за годишния анализ на отбраната
          НачалоВойна

          Путин бие тревога: Подготвят се взривове срещу „Турски“ и „Син поток“!

          24 февруари 2026 | 15:44 4240
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че има информация за възможни опити за подривна дейност срещу газопроводите „Турски поток“ и „Син поток“, които преминават по дъното на Черно море.

          - Реклама -
            
            

          Изявлението беше направено по време на заседание на пленума на Федералната служба за сигурност (ФСБ).

          „Сега нашата оперативна информация излиза в медиите. Става дума за възможен взрив на нашите газови системи по дъното на Черно море. Това са така нареченият „Турски поток“ и „Син поток“. Никак не могат да се успокоят“, каза Путин.

          Стратегически газови връзки

          „Турски поток“ и „Син поток“ са ключови газопроводи, които транспортират руски природен газ през Черно море към Турция и други държави, включително България. У нас първото трасе е известно като „Балкански поток“. Неговата сухопътна част продължава към Сърбия.

          Операторът на „Турски поток“ започна преместване от Нидерландия в Унгария Операторът на „Турски поток“ започна преместване от Нидерландия в Унгария
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Съдът отхвърли искането на Кошлуков срещу избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ

          Росица Николаева -
          Магистратите са отказали да блокират процедурата, приключила преди дни
          Война

          Зеленски: Готов съм да се срещна с Путин, трябва да прекратим войната

          Христо Иванов -
          Зеленски обяви, че е готов за компромис относно прекратяването на огъня и е отворен за преговори по териториалните претенции на Русия.
          Война

          Генерал от ВСУ: За четири години ВСУ унищожиха две руски армии

          Христо Иванов -
          Според Маломуж, ВСУ ефективно са надминали НАТО по отношение на координация и организация.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions