Президентът на Франция Еманюел Макрон прие оставката на ръководителя на Лувъра Лоранс де Кар. От канцеларията на държавния глава съобщиха, че решението е взето след поредица от инциденти в музея през последните месеци, включително дръзка кражба на исторически ценности.

От Елисейския дворец определиха оттеглянето като „акт на отговорност“.

Според президентството най-големият музей в света се нуждае от успокояване на обстановката и нов импулс за реализиране на мащабни проекти за сигурност. Макрон благодари на Де Кар за нейната ангажираност и научна експертиза.

Напрежението върху ръководството се засили след обира през октомври, при който посред бял ден бяха откраднати френски кралски бижута на стойност около 100 милиона долара. Лоранс де Кар, която заема поста от 2021 г., предложи оставката си още на 19 октомври след инцидента, но тогава държавният глава я отхвърли.

Миналата седмица депутати, ангажирани с разследването, представиха междинен доклад след 70 изслушвания. В документа се посочват „системни пропуски“ довели до криминалното деяние, а окончателните изводи се очакват през май. Френското министерство на културата също разпореди вътрешен одит по случая.

До момента са задържани четирима заподозрени, включително предполагаемите извършители. Осемте откраднати предмета, оценени на над 100 милиона долара, все още не са открити.

Проблемите в институцията включват още скандал с измами при продажбата на билети, както и теч на вода след авария в крилото, където се съхраняват „Мона Лиза“ и други произведения на изкуството.