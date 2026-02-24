НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:36 Словакия: Доставките на петрол по „Дружба“ се възобновяват на 26 февруари18:16 ПОРЕДЕН СКАНДАЛ: Още един служебен министър с украинското знаме на ревера, то се развя и пред сградата на МВнР (СНИМКИ)16:33 Съдът отхвърли искането на Кошлуков срещу избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ15:44 Путин бие тревога: Подготвят се взривове срещу „Турски“ и „Син поток“!15:25 САЩ и Европол се включват в разследването на случая „Петрохан“14:50 Meta спира Messenger през април 2026 г.14:09 Пламен Димитров: Държавата ще спре работа, ако няма редовен бюджет до 1 юли13:56 Над 12 500 тона имитиращи продукти са реализирани на пазара за година
          НачалоЕвропаПолитика

          Ръководителят на Лувъра подаде оставка след серия скандали и обир за 100 млн. долара

          Елисейският дворец говори за „акт на отговорност“ и нужда от нов импулс за сигурността в музея

          24 февруари 2026 | 23:05 110
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на Франция Еманюел Макрон прие оставката на ръководителя на Лувъра Лоранс де Кар. От канцеларията на държавния глава съобщиха, че решението е взето след поредица от инциденти в музея през последните месеци, включително дръзка кражба на исторически ценности.

          - Реклама -
            
            

          От Елисейския дворец определиха оттеглянето като „акт на отговорност“.

          Според президентството най-големият музей в света се нуждае от успокояване на обстановката и нов импулс за реализиране на мащабни проекти за сигурност. Макрон благодари на Де Кар за нейната ангажираност и научна експертиза.

          Напрежението върху ръководството се засили след обира през октомври, при който посред бял ден бяха откраднати френски кралски бижута на стойност около 100 милиона долара. Лоранс де Кар, която заема поста от 2021 г., предложи оставката си още на 19 октомври след инцидента, но тогава държавният глава я отхвърли.

          Миналата седмица депутати, ангажирани с разследването, представиха междинен доклад след 70 изслушвания. В документа се посочват „системни пропуски“ довели до криминалното деяние, а окончателните изводи се очакват през май. Френското министерство на културата също разпореди вътрешен одит по случая.

          До момента са задържани четирима заподозрени, включително предполагаемите извършители. Осемте откраднати предмета, оценени на над 100 милиона долара, все още не са открити.

          Проблемите в институцията включват още скандал с измами при продажбата на билети, както и теч на вода след авария в крилото, където се съхраняват „Мона Лиза“ и други произведения на изкуството.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Михаел Мартенс: Сърбия не е на пътя към Европейския съюз

          Красимир Попов -
          Журналистът от FAZ предупреждава за натиск върху медиите и несъвместими с ЕС законодателни промени
          Политика

          Симеон Сакскобургготски почете паметта на принцеса Ирина в Мадрид

          Красимир Попов -
          По-малката сестра на кралица София почина на 83 години и бе погребана в Татой край Атина
          Политика

          Христодулидис поиска спешна среща с Гутериш за възобновяване на преговорите за Кипър

          Красимир Попов -
          Президентът на Кипър настоява за подновяване на официалния диалог на базата на двузонална, двуобщностна федерация
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions