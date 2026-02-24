НА ЖИВО
          Разлом в БСП заради ветото: гласуването по партии оголи вътрешните противоречия

          Спорът избухна около текстовете, които предвиждат ограничаване на броя на избирателните секции в държави извън Европейския съюз до 20

          24 февруари 2026 | 13:38 2550
          Снимка:БГНЕС
          Ограничението на секциите извън ЕС се превърна в първи сериозен тест за лидерството на Крум Зарков

          Спорът избухна около текстовете, които предвиждат ограничаване на броя на избирателните секции в държави извън Европейския съюз до 20. Темата бързо прерасна от технически дебат в политически сблъсък, който постави на изпитание единството в левицата.

          Ветото, наложено от Илияна Йотова, беше разгледано в правната комисия на парламента, където разпределението на гласовете ясно очерта политическите линии.

          Крум Зарков: БСП няма да осигури гласове за преодоляване на ветото върху Изборния кодекс

          „За“ отхвърляне на ветото – тоест в подкрепа на промените в Изборния кодекс – гласуваха депутати от ГЕРБ – СДС, Има такъв народ и Възраждане, както и един народен представител от БСП. Общият брой на тези гласове беше 11.

          „Против“ отхвърлянето на ветото – в подкрепа на позицията на президента – гласуваха депутати от Продължаваме промяната – Демократична България, Алианс за права и свободи, Движение за права и свободи и Величие, както и един депутат от БСП. Тези гласове бяха общо 8.

          Един представител на Морал, единство, чест (МЕЧ) се въздържа.

          Случаят с изборните правила се превърна в първото сериозно изпитание за Крум Зарков като лидер.

