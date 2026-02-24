Разсекретен доклад на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) разкрива детайли за тайни експерименти с медикаменти и химикали, предназначени за манипулация на човешкото поведение. Документът, добавен в електронната библиотека на агенцията през 2025 г., описва методи за въвеждане на вещества чрез храна, напитки и ваксини.

Текстът се фокусира върху свръхсекретния проект „Артишок“ (Artichoke), действал между 1951 и 1956 година. Основните цели на програмата са включвали контрол на поведението, разработване на нови техники за разпит и психологическа манипулация.

Според данните в доклада от 7 страници, озаглавен „Специално изследване за „Артишок“, разузнаването е проучвало химикали с незабавен ефект и такива с дългосрочно въздействие. Изследователите са обсъждали прикриването на тези субстанции в медицински манипулации, включително имунизации и инжекции.

В документа се посочва, че веществата е трябвало да бъдат незабележими при консумация чрез вода, бира, „Кока-Кола“, цигари или алкохол. Целта е била предизвикване на състояния като тревожност, напрежение и нервност или, обратно – летаргия, униние и депресия.

Програмата е стартирала в началото на Студената война заради опасенията на Вашингтон, че вражески държави вече използват техники за „промиване на мозъка“ срещу американски военнопленници в Корея.

Вътрешни бележки на ЦРУ разкриват стремежа на агенцията да развие собствени възможности в тази сфера, като са проучвани и методи като хипноза и сензорна депривация.

Експериментите често са провеждани върху уязвими групи – затворници, военни и психично болни пациенти, без тяхното информирано съгласие. През 1953 г. „Артишок“ става част от по-мащабната програма MKUltra, известна с тестовете на халюциногени като ЛСД. Голяма част от архивите са унищожени през 70-те години на миналия век.

Източник: obektivno.bg