          ГОРЕЩО
          НачалоВойна

          Русия: Войната в Украйна прерасна в по-широк конфликт със Запада

          24 февруари 2026 | 14:19 930
          На 24 февруари прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че решението на западните страни да се намесят в конфликта в Украйна означава, че той се е превърнал в много по-широк конфликт със страни, които Русия смята, че искат да я унищожат.

          Песков добави, че военните действия продължават, но Москва остава отворена за постигане на целите си чрез политически и дипломатически средства, предава Reuters.

          „След пряката намеса на западноевропейските страни и САЩ в този конфликт, специалната военна операция фактически се превърна в много по-голяма конфронтация между Русия и западните страни, които са имали и продължават да лелеят целта да унищожат страната ни“, заяви Песков.

          На въпрос дали Москва вярва, че конфликтът може да бъде разрешен чрез преговори, Песков отговори, че Русия продължава усилията си за постигане на мир.

          „Нашата позиция е много ясна и последователна. Сега всичко зависи от действията на киевския режим“, добави той.

          Последвайте Евроком в Google News

          Война

          Израел: Ще ударим Ливан, ако „Хизбула“ се намеси в конфликт между САЩ и Иран

          Никола Павлов -
          Ще се стигне ли до многостранна пълномащабна война в Близкия изток?
          Война

          Авиационен експерт: Русия би могла да атакува Украйна и с 2000 Шахеда едновременно, но това няма смисъл

          Христо Иванов -
          Това няма смисъл, защото ако имаше смисъл, вече щеше да е направено
          Война

          Преди евентуалния удар: Иран финализира сделка с Китай за свръхзвукови противокорабни ракети

          Никола Павлов -
          Техеран води преговори и за китайски системи земя-въздух и противосателитни оръжия
