Русия: Войната в Украйна прерасна в по-широк конфликт със Запада

На 24 февруари прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че решението на западните страни да се намесят в конфликта в Украйна означава, че той се е превърнал в много по-широк конфликт със страни, които Русия смята, че искат да я унищожат.

- Реклама -

Песков добави, че военните действия продължават, но Москва остава отворена за постигане на целите си чрез политически и дипломатически средства, предава Reuters.

„След пряката намеса на западноевропейските страни и САЩ в този конфликт, специалната военна операция фактически се превърна в много по-голяма конфронтация между Русия и западните страни, които са имали и продължават да лелеят целта да унищожат страната ни“, заяви Песков.

На въпрос дали Москва вярва, че конфликтът може да бъде разрешен чрез преговори, Песков отговори, че Русия продължава усилията си за постигане на мир.

„Нашата позиция е много ясна и последователна. Сега всичко зависи от действията на киевския режим“, добави той.