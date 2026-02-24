НА ЖИВО
      вторник, 24.02.26
          ГОРЕЩО
          НачалоЕвропаПолитика

          Руски медии: Стотици сигнали за атентати срещу Вучич, но нито едно дело

          В Белград задържаха двама заподозрени, Москва акцентира върху липсата на приключили съдебни дела

          24 февруари 2026 | 21:13
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Властите в Белград съобщиха за пореден предотвратен атентат срещу сръбския президент Александър Вучич. Новината предизвика отзвук в руските държавни агенции и издания, които акцентират върху липсата на съдебни дела и присъди за подобни заплахи до момента, предава БГНЕС.

          Полицията в Кралево и Агенцията за сигурност и информация са задържали двама души – 51-годишния Д. Р. и 43-годишния М. Р. Според официалната информация те са заподозрени в действия срещу конституционния ред и подготовка на нападение срещу държавния глава и семейството му. Разследващите твърдят, че в периода между декември 2025 г. и февруари 2026 г. задържаните са организирали придобиване на оръжие с цел насилствена смяна на властта и атака срещу служители на МВР.

          Руските информационни агенции обърнаха внимание на честотата на подобни съобщения. РИА Новости отбеляза, че по време на управлението на Сръбската прогресивна партия от 2012 г. досега няма нито едно приключило дело за подготовка на въоръжено нападение срещу президента. Медията припомни, че самият Вучич е споменавал за хиляди заплахи в интернет през годините.

          „Комерсант“ също подчерта, че въпреки редовните сигнали за готвени покушения, от 2012 г. насам в Сърбия не е проведено пълноценно съдебно производство, което да е завършило с конкретни присъди срещу извършителите.

          ТАСС и Интерфакс цитираха данните на сръбското министерство на вътрешните работи за подготвяния план в последните месеци.

