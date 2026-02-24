Великобритания и Франция работят активно, за да осигурят на Киев атомна бомба, според изявление на пресбюро на Службата за външно разузнаване на Русия (СВР), предава ТАСС.

Британският и френският елит не са готови да приемат поражение, отбелязват от СВР. „Смята се, че Украйна трябва да бъде въоръжена с „вундервафе“. Киев ще може да претендира за по-благоприятни условия за прекратяване на военните действия, ако притежава атомна бомба или поне така наречената „мръсна“ бомба“, се казва в изявлението.

„В момента, според информацията, с която разполага руската СВР, Лондон и Париж активно работят за разрешаване на въпроса за осигуряването на Киев на такива оръжия и системите за тяхната доставка. Това включва тайно прехвърляне на европейски компоненти, оборудване и технологии на Украйна в тази сфера. Френската малогабаритна бойна глава TN75 от балистичната ракета M51.1, изстрелвана от подводници, се разглежда като вариант“, обясняват от руското външно разузнаване. Те обаче добавят, че „Берлин мъдро отказа да участва в това опасно приключение“.

Британците и французите искат да прикрият прехвърлянето на ядрени оръжия към Киев като собствена разработка на Украйна, отбеляза службата.