      вторник, 24.02.26
          Начало България Общество

          Съдът отхвърли искането на Кошлуков срещу избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ

          Жалбата е насочена срещу акта на регулатора от 20 февруари, с който Милена Милотинова беше определена за генерален директор

          24 февруари 2026 | 16:33 2760
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Административен съд – София област остави без уважение искането на Емил Кошлуков за спиране на решението, с което СЕМ избра нов ръководител на обществената телевизия. По данни на институцията, публикувани на официалната ѝ страница, магистратите са отказали да блокират процедурата, приключила преди дни.

          Жалбата е насочена срещу акта на регулатора от 20 февруари, с който Милена Милотинова беше определена за генерален директор. Тя получи подкрепата на трима от членовете на съвета – председателя Симона Велева, Габриела Наплатанова и Къдринка Къдринова, които оцениха концепцията ѝ като най-детайлна.

          Емил Кошлуков оспори избора в качеството си на кандидат в конкурса. Той остана начело на медията близо четири години след изтичането на мандата си заради поредица от съдебни дела, които възпрепятстваха провеждането на нова процедура. През този период опитите за избор на титуляр бяха блокирани от различни жалби и липса на мнозинство в регулатора.

          Предишната процедура от 2022 г., при която никой кандидат не събра необходимите гласове, също стана обект на спорове. Юристът Ирина Величкова беше единственият жалбоподател срещу тогавашния отказ на СЕМ да излъчи победител, което доведе до намесата на Върховния административен съд.

          Настоящото определение на Административен съд – София област не е окончателно. То подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от връчването му на страните.

