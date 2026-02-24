НА ЖИВО
      вторник, 24.02.26
          Правосъдие

          Съдът отмени ареста на вицепрезидента на КНСБ

          24 февруари 2026 | 12:35 610
          Снимка: БГНЕС
          Районният съд – Пловдив отмени като незаконосъобразна заповедта, с която вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов бе задържан по време на синдикален протест на 14 юли 2025 г.

          Капитанов беше арестуван при акция за по-високи заплати на работещите в държавните горски и ловни стопанства на автомагистрала „Тракия“. Той бе отведен с белезници в районното управление в с. Труд и задържан за около три часа.

          Нарушение на Конституцията и ЕКПЧ

          В решението си съдът посочва, че действията на органите на МВР противоречат на Конституцията на Република България и на Европейската конвенция за правата на човека. Според магистратите задържането е извършено при упражняване на конституционното право на мирен протест и без доказателства за съзнателно възпрепятстване на орган на властта.

          КНСБ за ареста на Капитанов: Писали сме писмо до Урсула фон дер Лайен КНСБ за ареста на Капитанов: Писали сме писмо до Урсула фон дер Лайен

          Съдът приема, че липсата на правно основание превръща мярката в репресивна и несъответстваща на целта на закона. В мотивите са отчетени и медицински доказателства за причинени охлузвания, удостоверени със свидетелство за лека телесна повреда, както и публичният характер на ареста, което води до извод за непропорционалност на използваната принуда.

          Искане за ясни правила

          От КНСБ заявиха, че ще настояват за среща с оперативното ръководство на МВР с цел въвеждане на ясни правила и практики, които да гарантират, че синдикални представители няма да бъдат възпрепятствани или подлагани на полицейска принуда при участие в протести.

