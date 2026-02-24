Съдът отмени ареста на вицепрезидента на КНСБ

Районният съд – Пловдив отмени като незаконосъобразна заповедта, с която вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов бе задържан по време на синдикален протест на 14 юли 2025 г.

- Реклама -

Капитанов беше арестуван при акция за по-високи заплати на работещите в държавните горски и ловни стопанства на автомагистрала „Тракия“. Той бе отведен с белезници в районното управление в с. Труд и задържан за около три часа.

Нарушение на Конституцията и ЕКПЧ

В решението си съдът посочва, че действията на органите на МВР противоречат на Конституцията на Република България и на Европейската конвенция за правата на човека. Според магистратите задържането е извършено при упражняване на конституционното право на мирен протест и без доказателства за съзнателно възпрепятстване на орган на властта.

Съдът приема, че липсата на правно основание превръща мярката в репресивна и несъответстваща на целта на закона. В мотивите са отчетени и медицински доказателства за причинени охлузвания, удостоверени със свидетелство за лека телесна повреда, както и публичният характер на ареста, което води до извод за непропорционалност на използваната принуда.

Искане за ясни правила

От КНСБ заявиха, че ще настояват за среща с оперативното ръководство на МВР с цел въвеждане на ясни правила и практики, които да гарантират, че синдикални представители няма да бъдат възпрепятствани или подлагани на полицейска принуда при участие в протести.