Служители на Министерството на вътрешните работи (МВР) в Сърбия и Агенцията за сигурност и информация (БИА) предотвратиха опит за покушение срещу президента Александър Вучич. В град Кралево са задържани двама мъже, заподозрени в подготовка на атентат срещу държавния глава и семейството му.
Арестуваните са местни жители с инициали Д. Р. (роден през 1975 г.) и М. Р. (роден през 1983 г.). Властите ги обвиняват в съучастие за извършване на престъпление срещу държавното устройство и сигурността. Според разследващите в периода от декември 2025 г. до февруари 2026 г. двамата са планирали насилствена смяна на властта.
Заподозрените са уговаряли доставка на оръжие, с което да нападнат президента, съпругата и децата му. Планът е включвал и атаки срещу служители на МВР с цел нанасяне на телесни повреди. На задържаните е наложена мярка за неотклонение до 48 часа, след което ще бъдат предадени на Висшата прокуратура в Кралево.
Председателят на Сръбската прогресивна партия и съветник на президента Милош Вучевич коментира случая в публикация в X. Той определи опита за покушение като следствие от продължителна кампания срещу Вучич.
Той подчерта, че плановете за дестабилизация на страната няма да успеят.