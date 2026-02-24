Служители на Министерството на вътрешните работи (МВР) в Сърбия и Агенцията за сигурност и информация (БИА) предотвратиха опит за покушение срещу президента Александър Вучич. В град Кралево са задържани двама мъже, заподозрени в подготовка на атентат срещу държавния глава и семейството му.

Арестуваните са местни жители с инициали Д. Р. (роден през 1975 г.) и М. Р. (роден през 1983 г.). Властите ги обвиняват в съучастие за извършване на престъпление срещу държавното устройство и сигурността. Според разследващите в периода от декември 2025 г. до февруари 2026 г. двамата са планирали насилствена смяна на властта.

Заподозрените са уговаряли доставка на оръжие, с което да нападнат президента, съпругата и децата му. Планът е включвал и атаки срещу служители на МВР с цел нанасяне на телесни повреди. На задържаните е наложена мярка за неотклонение до 48 часа, след което ще бъдат предадени на Висшата прокуратура в Кралево.

Председателят на Сръбската прогресивна партия и съветник на президента Милош Вучевич коментира случая в публикация в X. Той определи опита за покушение като следствие от продължителна кампания срещу Вучич.

„Когато денонощно се води кампания за дехуманизиране на президента и семейството му и се създава атмосфера, в която убийството на държавния глава изглежда като нещо нормално, не бива да учудва, че има хора, готови да пристъпят към подобно действие“, написа Вучевич.

Той подчерта, че плановете за дестабилизация на страната няма да успеят.