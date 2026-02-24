НА ЖИВО
      вторник, 24.02.26
          Начало България Правосъдие

          САЩ и Европол се включват в разследването на случая „Петрохан"

          24 февруари 2026 | 15:25
          Никола Павлов
          Софийската окръжна прокуратура изпрати официални искания за съдействие до американска партньорска служба и до Европол във връзка с разследването на смъртта на шестима души в Западна България. Документите са придвижени чрез националния представител в Евроджъст, съобщиха от държавното обвинение.

          Наблюдаващият прокурор настоява за експертна техническа помощ от САЩ за пълен анализ на иззетите електронни устройства. Целта е да се възстанови и извлече цялата налична информация от мобилните телефони и компютри, които са приобщени като веществени доказателства и се намират в Националния институт по криминалистика към МВР.

          Второто направление на международното сътрудничество касае дейността на групата в Мексико. Чрез Европол разследващите търсят данни за имоти, превозни средства, адресни регистрации и евентуални криминални прояви на шестимата българи в латиноамериканската страна. По данни на службите един от загиналите – Ивайло Калушев, е живял в Мексико в продължение на осем години, преди да се завърне в България.

          Разследването обхваща хронологията на събитията от началото на февруари, когато бяха открити три тела в опожарена хижа в района на Петрохан, а по-късно и още трима простреляни в кемпер под връх Околчица. Една от водещите версии остава убийство с последващо самоубийство.

          В средата на месеца стана ясно, че мъжът, който пръв е открил телата в хижата, също се намира в Мексико, след като е напуснал страната. Преди дни прокуратурата изпрати в Парламента събраните до момента материали по досъдебното производство заради високия обществен интерес.

